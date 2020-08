Waarom Omroep Gelderland 'undercover' bericht over de coronamaatregelen

"Omroep Gelderland, niks anders dan het doorgeefluik van het RIVM". "Tijd dat jullie echt nieuws gaan maken". "Bedankt voor het naar de klote helpen van deze bedrijven". Het is een greep uit de reacties die wij zaterdag binnenkregen na publicatie een nieuwsverhaal over attractieparken die zich niet of niet goed genoeg aan de coronamaatregelen houden. Het maakt overduidelijk veel los en roept vragen op. Die proberen we hieronder te beantwoorden.

De kritiek draait om dit artikel.

Waarom doen jullie dit?

Omdat bezorgde bezoekers van deze attractieparken zich bij ons hebben gemeld. Omroep Gelderland is een publieke omroep, grotendeels betaald van belastinggeld. In ruil daarvoor proberen wij zo goed mogelijk te berichten over wat zich afspeelt in Gelderland.

We willen veel mensen daarmee aanspreken, dus doen we ons best te luisteren naar onze kijkers, luisteraars en lezers. Wat vindt u belangrijk? Wat houdt u bezig? Dat soort vragen wegen we altijd mee in onze keuze om ergens aandacht aan te besteden. In dit geval kwam het initiatief dus van inwoners van Gelderland. In andere gevallen merken onze verslaggevers en redacteuren soms zelf iets op in hun omgeving, of in hun vrije tijd als ze ergens in Gelderland zijn en hen iets opvalt. En soms proberen we ook landelijk nieuws te vertalen naar Gelderland: wat betekent het voor de inwoners van onze provincie? Zo zijn er verschillende manieren hoe wij aan ons nieuws komen.

Maar jullie maken zo'n bedrijf kapot, dat is toch belachelijk?

We snappen dat het voor de bedrijven in kwestie niet prettig is op een negatieve manier in het nieuws te komen. Daar denken we altijd goed over na: is een kwestie echt zo belangrijk dat we een bedrijf met naam en toenaam moeten noemen?

Iedereen heeft in dit geval zijn eigen rol. De overheid om de coronaregels op te stellen, bedrijven om zich daaraan te houden en journalisten om als waakhond op te treden en te kijken of alles zorgvuldig verloopt. Dat is onze taak. Dat klinkt als grote woorden, maar we vinden het heel belangrijk om aandacht te besteden aan allerlei misstanden in de maatschappij. Voor iedereen.

We geven de bedrijven in kwestie trouwens altijd de mogelijkheid hun kant van de zaak te laten horen. Zodat u aan de hand van onze berichtgeving altijd uw eigen afweging kunt maken.

Toch lijkt het wel alsof jullie klakkeloos achter de overheid aan rennen. Zijn jullie dan toch een doorgeefluik van bijvoorbeeld het RIVM?

Zeker niet. Diezelfde overheid, of instanties die daarbij horen zoals het RIVM, benaderen we net zo kritisch als iedereen. We zijn volstrekt onafhankelijk. Hoewel we grotendeels gesubsidieerd worden door de overheid, maken we als redactie onze eigen keuzes. Daar hebben we ook een redactiestatuut voor, daar staat het heel helder in.

We maken zorgvuldige keuzes en afwegingen, zijn onafhankelijk en laten ons door geen enkele (politieke) partij inhoudelijk beïnvloeden. Wij nemen dus geen stelling. We zijn dus niet voor of tegen de coronamaatregelen. We besteden aandacht aan zowel voorstanders als tegenstanders en die benaderen we allebei zo kritisch mogelijk.

Waarom dan undercover, dat is toch niet eerlijk?

We doen het liever niet, omdat het een zwaar middel is. Maar soms moet het, om het 'echte' verhaal te kunnen vertellen. Vergelijk het met een aangekondigde controle van de arbeidsinspectie of een bezoek van de koning: op zo'n moment is alles altijd netjes aangeharkt, opgeruimd en verloopt alles volgens de regels. Maar wij willen juist laten zien hoe het er normaal gesproken ergens aan toegaat. Net zoals u dat, als inwoner van Gelderland, zou beleven wanneer u er zou zijn. Jezelf bekendmaken als journalist en op afspraak langskomen zorgt soms voor een onrealistisch beeld. En daarom doen we het dan undercover.

Maar zo'n verhaal als dit is toch geen echt nieuws, is er niks beters te melden?

Dat horen we wel vaker. Wat voor de een echt nieuws is, vindt de ander compleet onbelangrijk. Dus hoe graag we het ook zouden willen, het lukt ons nooit om iedereen tevreden te stellen. We besteden aandacht aan politiek, economie, cultuur, godsdienst, sport, noem maar op.

Altijd is er wel iemand die vindt dat we aan de ene zaak te veel aandacht besteden. Of aan iets anders juist te weinig."Kunnen jullie niet eens kappen met die berichten over boeren?", "Waarom besteden jullie zo weinig aandacht aan korfbal?", noem maar op. We maken elke dag tientallen keuzes: doen we iets met dit verhaal of niet? Daar is geen exacte formule voor.

Toch is er globaal wel een aantal factoren te noemen. Is het actueel? Boeit het heel veel mensen of maar weinig? Is het belangrijk, gaan we hier de komende tijd nog veel meer over horen? En vooral ook: hoe Gelders is het? En dan nog blijft het mensenwerk. Dus ja, ook wij doen wel eens iets verkeerd.

Precies, daarom wil ik graag een klacht indienen

Dat kan ook, want we gaan graag met onze kijkers, luisteraars en internetbezoekers in gesprek. Juist omdat we graag willen weten wat er bij u leeft. Natuurlijk vinden we het jammer wanneer u niet tevreden bent, maar ook leerzaam. Dus neemt u gerust contact met ons op. Bijvoorbeeld via ons e-mailadres: omroep@gld.nl of - tijdens kantooruren - telefonisch via 026 - 3 713 713.

Soms reageren jullie niet (meer), hoe zit dat?

Dat klopt. Hoewel we graag het gesprek aangaan, kunnen we niet eindeloos blijven discussiëren. Omroep Gelderland werkt, zeker vergeleken met landelijke nieuwsredacties zoals in Hilversum of bij de kranten, met een relatief kleine redactie.

Daardoor kunnen we niet voortdurend overal op reageren. We doen ons best en lezen zo veel mogelijk van uw reacties. Dus als we niet (blijven) reageren, betekent het niet dat we het niet gelezen hebben of u niet serieus nemen. Het ontbreekt ons vaak simpelweg aan de tijd om overal op in te gaan. Dat is trouwens ook een goed teken, want het toont aan dat u massaal reageert op wat wij doen. Dus dan doen we het niet voor niks.

Er is overigens wel een kanttekening bij te maken: de laatste tijd wordt de toon van de reacties soms harder. We snappen dat het voor veel mensen lastige tijden zijn en dat het bijvoorbeeld op internet veel makkelijker is iets grofs te schrijven, dan zoiets recht in iemands gezicht te zeggen.

Soms is boosheid begrijpelijk, maar bij ons wel aan het verkeerde adres. Wij maken geen wetten, wij zijn geen handhavers en wij nemen geen stelling. Wij zijn een omroep die probeert haar werk zo goed mogelijk te doen. En als wij dat niet goed doen in uw ogen, staan we altijd open voor kritiek. Maar wel op een normale manier. Dan reageren wij ook netjes terug uw kant op.

Toch nog even over corona. Waarom zoveel aandacht, is dat niet een keer klaar?

Toegegeven, wij worden er ook wel eens moe van. Maar het is nu eenmaal iets dat ook onze provincie beheerst. In de politiek, economie, het onderwijs, sport, toerisme, noem maar op. Allemaal gebieden die voor ons en voor u journalistiek interessant zijn.

We weten dat niet iedereen gelooft in de anderhalvemetersamenleving, dat sommigen uiterst kritisch zijn over vaccineren, maar ook dat aan de andere kant sommige mensen juist heel bang zijn besmet te raken, hun huis niet meer uit durven, noem maar op. Omroep Gelderland wil er voor iedereen zijn, ongeacht hoe u over dat virus denkt.

