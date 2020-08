NEC maakt gehakt van Galacticos in eerste oefenwedstrijd

NEC was de laatste Nederlandse club die nog in actie kwam in de competitie, op 9 maart tegen Jong Utrecht. Na bijna vijf maanden was dit weer de eerste wedstrijd voor de Nijmegenaren. Edgar Barreto deed nog niet mee, maar was wel toeschouwer op De Eendracht. Edgar Barreto kijkt toe hoe NEC uit de startblokken schiet

Het werd al binnen een minuut 1-0 toen Ayman Sellouf een voorzet van Bart van Rooij afmaakte. De van Jong AZ overgenomen Anton Fase tekende voor 2-0. Via Souffian El Karouani werd het 3-0 en de sterk spelende Sellouf zorgde voor nummer vier. Daarna luwde het offensief, maar doelman Norbert Alblas, die voor het eerst sinds september 2018 weer in actie kwam, had niets te doen. Ayman Sellouf (nummer 20) en Souffian El Karouani vieren een doelpunt

In de rust werd er acht keer gewisseld. De invallers brachten nieuw elan, met name Elayis Tavsan was geweldig op dreef. Hij zorgde voor de 5-0 en Jonathan Okita maakte het zesde doelpunt. Cas Odenthal was met een kopbal goed voor 7-0. Het slotakkoord was van Okita met een fraai geplaatste bal.