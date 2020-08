Gemeente laat café De Linde Groesbeek ontruimen

Op last van de gemeente Berg en Dal heeft de politie vrijdagavond in Groesbeek café-restaurant De Linde ontruimd. De regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zouden niet zijn nageleefd. Daarbij werd ook een persoon aangehouden wegens belediging. "Die jongen klapte naar de politie", zegt Frans Derks van De Linde.

De actie is door de politie desgevraagd bevestigd, nadat Omroep Gelderland een tip binnenkreeg. Volgens die tip zouden er meerdere politiewagens aan te pas zijn gekomen om het café te ontruimen. Details zijn verder niet bekend geworden, zoals bijvoorbeeld hoeveel mensen er gelijktijdig in het café aanwezig waren. Evenmin of er boetes zijn uitgedeeld.

Omroep Gelderland kreeg een filmpje van De Linde, dat kort voor ingrijpen door de politie zou zijn gemaakt.

"We hebben er alles aan gedaan om ons aan het protocol van Koninklijke Horeca Nederland en de Veiligheidsregio te houden", zegt Derks. "Dat we de regels niet hebben nageleefd, beschouw ik als een interpretatie van de politie."

Wat er nu gebeurt, weet Derks niet. "We krijgen nog een brief en we zijn in gesprek."

Maandag wordt meer bekendgemaakt vanuit de gemeente of de veiligheidsregio. Gemeenten in alle veiligheidsregio's verzamelen gegevens over de handhaving van coronamaatregelen, om te rapporteren aan het Landelijk Operationeel Team Corona (LOTC).

'We werden volkomen verrast'

De Linde kreeg donderdagmiddag een waarschuwing van de Veiligheidsregio voor het niet in acht nemen van anderhalve meter afstand door gasten. "Als er nog een keer een overtreding zou worden geconstateerd door verbalisanten, zouden maatregelen volgen", meldt De Linde schriftelijk aan Omroep Gelderland.

Het café-restaurant meldt verder dat 'wij vrijdagavond om twintig voor één volkomen verrast werden door een bezoek van de politie die aankondigde dat wij binnen een kwartier ons bedrijf moesten ontruimen, omdat wij die avond de coronaregels zouden hebben overtreden. Volgens ons is die avond pertinent geen sprake geweest van een situatie die een dergelijk ingrijpen zou rechtvaardigen. Niettemin waren vijf politiewagens om één uur aanwezig om sluiting te dwingen'.