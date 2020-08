Richie na verwoestende brand op autosloperij: 'We gaan verder, dit is mijn toekomst'

"We gaan verder. Dit is mijn toekomst." Dat zegt Richie Berendsen van het autosloopbedrijf in Duiven dat vrijdag in vlammen opging. Rookwolken waren tot in de wijde omtrek te zien. Richie zegt tegen Omroep Gelderland afgelopen nacht maar een paar uur te hebben geslapen.

Hij spreekt namens zijn vader Louis, de oprichter van het bedrijf. "Hij heeft dit in 40 jaar tijd opgebouwd. Wat er nu is gebeurd, is een ramp."

Hoe het vuur dat zo om zich heen greep is begonnen, weet Richie (22) niet. Hij is de gedoodverfde opvolger van het getroffen bedrijf waar honderden autowrakken uitbrandden. Hij vertelt dat hij als kleuter al op de sloperij rondliep. "Andere kinderen speelden met elkaar, maar ik was altijd hier. Op mijn zeventiende ben ik in het bedrijf gestapt."

'Ze stopten mijn vader in een politieauto'

De zoon van eigenaar Louis (56) is boos op de politie. "Ze hebben mijn vader gisteren aangehouden. Terwijl hij alleen maar bij de brand wilde kijken."

Woordvoerder Sigrid Passchier van de politie legt uit dat de man niet is aangehouden. "Hij volgde onze aanwijzingen niet op en toen hebben we hem voor een goed gesprek meegenomen naar het politiebureau. Daarna mocht hij weer gaan."

Het huis en een loods op het terrein zijn verwoest. Beide gebouwen werden verhuurd. "Mijn vader kwam als baby in het huis en is er opgegroeid", zegt Richie. De sloperij aan de Maststraat in Duiven stripte autowrakken. De restanten gingen daarna naar afnemers met een shredder. "We gaan verder. Dit is mijn toekomst."

NL Alert

De Veiligheidsregio Gelderland-Midden verspreidde vrijdagmorgen een NL Alert om in een groot gebied bewoners te waarschuwen hun ramen en deuren te sluiten.

In een oproep verwees de regio naar een verkeerd Twitteraccount waar informatie zou worden gedeeld. Verder kregen ook ontvangers in een verkeerde regio een NL Alert, waar de waarschuwing niet gold.

