Barnevelder Louis Fraanje geniet van het aardse Paradijs

Verhalenverteller en natuurfotograaf Louis Fraanje is een markante Barnevelder. Menig wandelaar heeft gevraagd of ongevraagd weleens van zijn verhalen mogen genieten. Deze keer neemt hij BuitenGewoon Radio mee op struintocht door de Gelderse natuur. Dat levert mooie verhalen op over blaffende reeën, wandelen op zondag en hij vertelt waarom hij weleens medelijden heeft met vooral het mannetje van de zwarte specht...

Fraanje brengt samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink een bezoek aan Het Paradijs. Dit natuurgebied ten westen van Barneveld bestaat uit een aantal landgoederen. Vooral vanwege de naam had het gebied een enorme aantrekkingskracht op Fraanje toen hij nog een klein jongetje was. Dat aardse Paradijs blijft hem tot de dag van vandaag trekken...

Luister naar de radiobijdrage

Medelijden met de zwarte specht

De Barneveldsche Beek zoekt zich al kronkelend een weg door het natuurgebied. In de bossen langs het kabbelende water leeft onder meer de zwarte specht. Het mannetje van de gitzwarte vogel met rode kuif hakt, in tegenstelling tot andere spechtensoorten zijn nest ook uit in gezonde bomen. Juist met deze vogels heeft Franje naar eigen zeggen "soms weleens te doen"...

Luister naar de radiobijdrage

Fiepen en blaffen

In het bos zijn volop middeltjes te vinden die helpen tegen allerlei kwaaltjes, vertelt Fraanje. "Ik denk dat veel mensen er een beetje vanaf gegroeid zijn, mede door de computers." De Barnevelder plukt een blad van de grote weegbree en wrijft ermee over zijn linkerarm. Het sap van deze veelvoorkomende plant helpt als je door een brandnetel bent geprikt, vertelt Fraanje.

Net als honden kunnen reeën blaffen. Dat is nuttig als een kalfje zijn moeder kwijt is. De reekalfjes maken een fiepend geluid. Fraanje legt het uit in onderstaande radiobijdrage...

Nu, 60 jaar later

Het is inmiddels ongeveer 60 jaar geleden dat Louis Fraanje voor het eerst een bezoek bracht aan Het Paradijs. Het natuurgebied is in grote lijnen hetzelfde gebleven, concludeert de verhalenverteller. Maar er is wel degelijk iets veranderd in de natuur. "Vroeger was het bijzonder als je iemand tegenkwam, tegenwoordig is het bijzonder als je niemand tegenkomt."

Hemelse Paradijs

Het grote doel van Louis Fraanje is om de natuurkennis die hij in de loop der jaren heeft opgedaan over te dragen aan anderen. Om een praatje zit hij dan ook nooit verlegen. Na het aardse Paradijs hoop ik ooit ook in het hemelse Paradijs te komen, vertelt de Barnevelder die opgroeide in een naar eigen zeggen strenggelovig gezin van 10. Het geloof speelt nog altijd een belangrijke rol in zijn leven. Toch kun je de man met de baard ook op zondag gewoon tegen het lijf lopen in Het Paradijs of in een van de andere Gelderse natuurgebieden. "Er is niets op tegen om te genieten van de schepping die hij voor ons gemaakt heeft. Ook niet op zondag."

Luister naar de roffel van de zwarte specht

