Gelderland maakt massaal aanspraak op schadevergoeding door vliegveld Lelystad

In Gelderland zijn bijna zevenduizend brieven gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het zijn zogeheten stuitingsbrieven tegen vliegveld Lelystad. Burgers en bedrijven moesten zich vóór 1 april van dit jaar schriftelijk melden om in de toekomst aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor bijvoorbeeld waardevermindering van een huis.

Op 1 april verjaarde de besluitvorming over Lelystad Airport. Wie zich na die datum meldde hoeft later niet te rekenen op een schadevergoeding. In totaal zijn 13.025 brieven verstuurd.

Onder meer de gemeenten Hattem en Heerde maakten eerder dit jaar bewoners en bedrijven attent op de verjaringstermijn van vijf jaar. Ze besloten met een voorbeeldbrief burgers te helpen.

Zie ook: Hattem gaat inwoners helpen met bezwaar maken tegen Lelystad Airport

Vanuit Gelderse gemeenten zijn ruim 6.800 bezwaren aan het ministerie gestuurd, de meeste stuitingsbrieven komen uit onze provincie. De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) spreekt van een merkwaardige situatie. "De opening van dit 'vakantievliegveld' is door foutieve rapporten en onder druk vanuit de samenleving keer op keer uitgesteld. Daardoor weet niemand of en zo ja hoeveel de schade, bijvoorbeeld door waardevermindering van huizen, kan oplopen, mocht het vliegveld toch ooit opengaan."

'Huizen tot 10 procent minder waard'

Een ingeschakeld advocatenbureau schat in dat een gemiddeld huis in Gelderland tussen de 3 en 10 procent in waarde daalt, zo meldt SATL. "Voor een huis in Gelderland van 313.500 euro is de te verwachten waardedaling 9.405 tot 31.350 euro."

Het ministerie kreeg uiteindelijk 13.025 brieven waarin briefschrijvers een voorschot nemen op schade na opening van Lelystad. Het loket dat de brieven behandelt heeft 130 daarvan ongeldig verklaard, omdat die na 1 april van dit jaar binnenkwamen.

Verreweg de meeste brieven zijn van particulieren, te weten 12.764.

Zie ook: Ons dossier over Lelystad Airport