Lastig hè: zo blijf je op 1,5 meter

Omroep Gelderland ging undercover bij Gelderse pretparken en toonde de resultaten aan de Veiligheidsregio. Die concludeerde dat het bij gerenommeerde attracties nog beter moet.

Enthousiasme neemt het over van ons denken

Parken nemen overigens al wel heel veel maatregelen: er mogen maar een beperkt aantal mensen naar binnen, er staan overal pijlen op de grond, er zijn desinfectiepunten, looproutes met eenrichtingsverkeer en ga zo maar door. De bal ligt dus ook voor een deel bij de bezoekers van attractieparken. Die gaan nog te vaak te dicht bij elkaar staan. Volgens Geurtsen vergeten we simpelweg om anderhalve meter afstand te houden omdat ons enthousiasme het onbewust overneemt van ons denken.

"Ons gedrag wordt grotendeels uitgelokt door de omgeving waar we zijn. Je bent in een pretpark, bij uitstek een plek die jij associeert met plezier en gezellig samen dingen doen. Je valt dan terug in je oude patroon. Dichtbij elkaar staan, zit zo diep in de kern van mensen." Daarom is het belangrijk om mensen consequent aan de anderhalve meter afstand te herinneren. Ze hebben daarbij steeds hulp nodig anders wordt de regel vergeten, stelt Geurtsen.

Wat is de juiste plek?

Vooral bij de start van attracties, bij een raam met uitzicht op aapjes of in een rij voor de achtbaan bijvoorbeeld, zouden duidelijke borden moeten staan. "Als je een bordje helemaal aan het begin zet, bij een looppad ergens, dan zijn ze het al weer kwijt op het moment dat het er toe doet. Waar je verwacht dat veel mensen bij elkaar gaan staan, daar moeten ook borden staan."

Apenheul is 'hartstikke slim'

Daarbij wijst ze erop dat stickers op de grond nauwelijks door mensen worden gezien. "Al helemaal als het druk is, lopen mensen daar overheen en zien ze het niet." Ze pleit eerder voor bordjes op ooghoogte. En wat al helemaal goed werkt is mensen in actie laten komen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de voedershow in de Apenheul. Daar krijgen mensen een pvc-buis van anderhalve meter die ze tussen zichzelf en de volgende gast in moeten leggen. "Dat vind ik hartstikke slim. Het maakt je nog bewuster. Je kunt wel over dingen nadenken, maar hier komt er ook echt een fysieke handeling bij. Dat sla je veel meer op."

