Eerste ooievaars alweer op weg naar het zuiden

Terwijl in ons land de zomer gevoelsmatig nog maar net is begonnen, zijn de eerste ooievaars alweer vertrokken richting Afrika. Jan en Jacqueline uit Wamel zagen deze week al hoe de jongen zich verzamelen voor de lange reis naar het zuiden.

"Vanmiddag om 13.01 uur kwam ons jong terug van een vliegtochtje met wel 9 ooievaars in zijn kielzog", mailden Jan en Jacqueline afgelopen woensdag naar de redactie van natuurplatform BuitenGewoon. "De jongen zijn nu aan het verzamelen voor hun tocht naar Afrika, maar de onze ging niet met ze mee." Het wel en wee van het ooievaarsnest in Wamel is ook via de webcam van BuitenGewoon te volgen.

De ooievaars in de opvang 40 kilometer verderop in Herwijnen zijn nog niet klaar om te vertrekken. "Op dit moment vliegen er in de omgeving van Herwijnen zo'n 20 tot 25 ooievaars rond die hier binnen hebben gezeten", schat Piet van Andel van de opvang in. De zwart-witte vogels maken opmerkelijke geluiden als Piet in de buurt is...

Doodgeschoten ooievaar

De liefde voor de ooievaars is groot bij Van Andel. Vorig jaar nog werden de eieren van een doodgeschoten ooievaar in het Overijsselse De Lutte in een broedkast in zijn keuken uitgebroed. De geboren jongen bracht hij vervolgens met de hand groot.

Timelapse van de geboorte van de jonge ooievaars.

Dit jaar bouwde Van Andel onder meer een nieuw nest voor een ooievaarskoppeltje dat een jaar geleden nog op zijn schoorsteen nestelde maar daar nu niet meer welkom is...

Levende mol levensgevaarlijk

Voordat de jongen in de opvang in Herwijnen naar het zuiden kunnen vertrekken, moeten ze onder meer nog leren om zelf eten te zoeken. Van Andel heeft er vertrouwen in dat de ooievaars dit op tijd onder de knie hebben. In het ooievaarsnest in Wamel kwam dit jaar een van de jongen om het leven nadat hij een nog levende mol had doorgeslikt. Piet legt uit waarom dit heel slecht kan aflopen voor de vogels...

Goed jaar voor de ooievaar

De ooievaars in ons land hebben al met al een goed jaar gehad, concludeert de ooievaarsopvang in Herwijnen. De droogte in het voorjaar was een probleem, maar duurde niet zo lang dat het veel jonge ooievaars fataal werd. Ook was het niet te warm. Over een paar weken zullen ook de ooievaars in de opvang beginnen aan hun reis naar het verre zuiden. Een moment dat Piet van Andel ongetwijfeld weer kippenvel zal bezorgen.

Piet van Andel met twee van de ooievaars die in de opvang in Herwijnen zitten.

