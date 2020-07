Martijn vist portemonnee op en brengt 'm na 15 jaar terug naar eigenaar

Martijn is donderdag aan het magneetvissen met zijn maat Peter Derksen, die ook uit Zevenaar komt. De plek waar ze staan is naast een brug en vlak bij een café. "Bewust, want daar in de buurt vind je nog wel eens leuke dingen", vertelt Martijn. "Eerst vingen we wat muntjes, maar toen kwam de portemonnee. Alles zat er nog in: identiteitsbewijs, rijbewijs, bankpassen, allerlei kortingskaarten. We wisten meteen bij wie we moesten zijn, namelijk Simone Rolink uit Erica."



Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met vinder Martijn. De tekst gaat verder onder het fragment:

Peter besluit haar een berichtje te sturen via Facebook. "Ben je misschien je portemonnee kwijt?", vraagt hij. Simone weet niet wat haar overkomt. Ze is inderdaad haar portefeuille verloren: vijftien jaar geleden. "Wat is dit? Hebben ze mijn portemonnee weer gevonden?" denkt Simone, zo vertelt ze aan RTV Drenthe.

Papiergeld vergaan, pasfoto's nog intact

Simone woont tegenover de bewuste brug. Als ze het berichtje ziet en leest dat de mannen nog op de kade staan, gaat ze meteen naar Martijn en Peter toe. Van hen krijgt ze de portemonnee terug.



De gevonden pasjes en pasfoto's zijn nog intact. De tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Simone Rolink

"Ze vertelde dat ze over de brug fietste en dat de portemonnee uit haar vest was gevallen, zo het water in. Ze is 'm niet achterna gedoken, want ja, dat doe je niet," zegt Martijn. "Ze vond het zelf ontzettend grappig dat dit is gebeurd, ze snapt er niks van."

Simone: "Ik heb er niet zoveel aan: destijds heb ik 250 euro uitgegeven om alle pasjes te vervangen. Het papiergeld was helemaal vergaan, maar de pasjes en zelfs nog pasfoto's waren allemaal nog herkenbaar. Er zat ook nog 5 euro aan muntgeld in. Ik vind ontzettend leuk."