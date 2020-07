Vitesse verslaat Westerlo in besloten oefenduel in GelreDome

Vitesse heeft vrijdagmiddag zijn derde oefenduel in de voorbereiding gewonnen. Het Belgische Westerlo kreeg met 4-2 klop. Het duel werd gespeeld voor enkele tientallen toeschouwers.

Na het gelijke spel tegen Jong FC Utrecht en de enigszins geflatteerde 5-0 overwinning op Volendam bleef de ploeg van Thomas Letsch ook in eigen stadion ongeslagen. Westerlo, met voormalig Vitesse spits Bob Peeters als trainer, werd met 4-2 aan de kant gezet.

Fout Hajek

In de zinderende hitte van GelreDome begon Vitesse weifelend, maar na een klein kwartier herpakte de Arnhemse club zich. De eerste kansen waren voor de Belgische Tweedeklasser met onder meer een vrije trap op de lat. Westerlo kwam via Vetokele ook op voorsprong waarbij centrumverdediger Hajek niet doortastend was. Pasveer kreeg van dichtbij vervolgens geen kans.

Opnieuw Openda

Een minuut later schoot Openda, die in de basis begon, net naast en pakte Pasveer een bal van Van Eenoo. Na een half uur kwam Vitesse langszij. Een diepe bal van Bero werd met een sliding onderschept, maar daardoor kwam Openda in kansrijke positie. De Belg, die zich al onderscheidde tegen Volendam, drukte beheerst af (1-1).

Nog voor rust ging Westerlo achterin lelijk in de fout na goed werk van Bruns die doorliep op keeper Özer. De bal kwam via een verdediger voor de voeten van Darfalou die simpel 2-1 maakte. Vitesse, opnieuw met twee spitsen, liet de bal af en toe aardig rondgaan. Door de warmte was van intensief druk zetten op de tegenstander echter geen sprake.

Vitesse blijft scoren

In de tweede helft, met opnieuw een drinkpauze, bleef Vitesse scoren. Tannane, pas na rust binnen de lijnen gekomen, scoorde al na vier minuten met een geplaatst schot. Later schoot de aanvallende middenvelder ook nog een vrije trap op de paal. Binnen het uur stond het zelfs 4-1 voor Vitesse. Bazoer benutte een penalty na een handsbal van de fysiek sterke Soumah. De verdediger maakte zijn fout drie minuten later echter weer goed door een vrije trap fraai binnen te koppen (4-2).

Letsch wisselde net als afgelopen zondag veel na rust. Zo kwamen onder meer Buitink, Tannane, Bazoer, Tronstad en de nieuwe Deen Rasmussen in het elftal. Vitesse bleef de iets betere ploeg in GelreDome waar de clubleiding enkele seizoenkaarthouders had uitgenodigd om bij het oefenduel aanwezig te zijn.

De wedstrijd gold behalve voor de selectie ook als test voor de eredivisiewedstrijden van komend seizoen, waarbij de clubs gebonden zijn aan allerlei regels met betrekking tot het coronavirus. Het stadion zal bij competitieduels ongeveer voor één derde van de capaciteit gevuld zijn, zo is de verwachting. Verder zal er minder media aanwezig zijn, ook in verband met het houden van de anderhalve meter afstand.