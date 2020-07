Tóch nog zwemmen: de kinderen in Dinxperlo kunnen hun geluk niet op

In het naastgelegen Blauwe Meer werd vorige week blauwalg geconstateerd, waardoor er voor Dinxperlose kinderen opeens geen plek meer was om te zwemmen. Reden voor de exploitant om alles in het werk te stellen om het zwembad, gezien de tropische temperaturen, toch open te doen.

Zwembad toch open

Het relatief kleine zwembad was tot nu toe dicht omdat de coronamaatregelen moeilijk te handhaven zijn. Op verzoek van de gemeente Aalten heeft Optisport, de exploitant, gekeken óf en hoe het kleine chloorbad toch geopend kan worden. Besloten is dat alleen kinderen tot 17 jaar in het bad mogen zwemmen. In het kleine kleuterbad mogen ouders wel mee, maar die moeten onderling wel anderhalve meter afstand houden.

Geen probleem, vindt Marjolein Gerrits, die haar kinderen zichtbaar ziet genieten in het water. "Dan maar met de maatregelen, maar goed dat het kan zo!". Ze is blij dat het bad weer open is. "Want kijk naar het weer, 31 graden! Dit is haast een dagje uit." Nog voor de opening om 13.00 uur stond er al een rij met zo'n dertig kinderen voor de entree. Nadat wethouder Hans te Lindert de vlag hees, stormden ze naar binnen voor een eerste bommetje.

Blauwalg: drie zomers op rij

Marjolein vindt het voor de oudere kinderen wel jammer dat ze niet in het meer kunnen zwemmen door de blauwalg. "Het seizoen is nog niet begonnen, of het meer is alweer dicht. Daar balen zo veel mensen van, we hebben zo'n mooie springplank, dat is echt jammer."

Maarten Frazer van Optisport baalt ook van de situatie, helemaal met de huidige temperaturen. "Dat is wel echt een deceptie, als je dit soort dagen hebt." Het is ook niet de eerste keer. "Dit is het derde seizoen dat we blauwalg hebben. Echt wel een domper, zowel voor ons, want er valt een groot deel van onze inkomstenbron weg, als voor de mensen in Dinxperlo, die natuurlijk graag willen zwemmen."

Onderzoek

Er loopt op dit moment een onderzoek om te kijken hoe de blauwalg in het water komt en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Maar dit zwemseizoen lijkt te zijn verkeken. "Een duik nemen in het meer gaat 'm voorlopig niet worden, want het moet een langdurige periode regenen, wil de blauwalg weer verdwijnen. En dat is momenteel niet het vooruitzicht."

