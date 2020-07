'De impact van de coronamaatregelen op de ouderen was groot'

Begin april liepen de coronabesmettingen in rap tempo op. Ook stichting De Waalboog in Nijmegen werd hard geraakt. Veel medewerkers en bewoners kampten met het virus en helaas stierven bewoners er ook aan. Nu alle mensen weer coronavrij zijn, zorgt de stichting dat er voldoende gedaan wordt om dat ook zo te laten blijven.

Zie ook: 'Collega’s zijn elke dag emotioneel', verzorgingshuizen worstelen met corona

Sinds de landelijke maatregelen zijn versoepeld, is er ook voor de bewoners meer ruimte gekomen. En dat is een hele opluchting. Een woordvoerder van De Waalboog laat weten: “De bezoekregeling wordt volop benut en bewoners en families genieten van de bezoekmogelijkheden en uitjes die ze weer kunnen maken.”

Onderzoek

Maar hoe zorg je dat dit goed blijft gaan? Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) onderzocht welke manieren verzorgingshuizen toepassen om te versoepelen en wat daar de resultaten van zijn. Dit is gepubliceerd in een factsheet dieptemonitoring over verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen waar ook De Waalboog aan heeft meegewerkt.

Prof. dr. Raymond Koopmans: “De impact van de coronamaatregelen is groot. Je ziet toch dat veel bewoners zich eenzaam begonnen te voelen.” Dit blijkt uit een vragenlijst die is ingevuld door zorgpersoneel.

Een opmerking van een ergotherapeut verheldert wat de sluiting van bezoek voor bewoners betekende: “Er wordt heel veel verzonnen om hen nu bezig te houden en ik merk dat bewoners heel erg achteruitgaan. Ik wil niet zeggen dramatisch, maar ze zijn steeds minder te motiveren.”

Eenzaamheid tegenover de risico’s

De bezoekregeling zorgt ervoor dat mensen zich weer minder eenzaam voelen, maar hier staat wel weer het risico op nieuwe besmettingen tegenover. Wat als mensen zich toch niet zo goed aan de regels houden?

Bij De Waalboog hebben ze hierover heldere afspraken gemaakt: “Bezoek is welkom op de eigen kamer, een alternatieve ruimte in de buurt (als de kamer te klein is), in de brasserie en de centrale terrassen of terrassen van afdelingen (als zij daarover beschikken), waarbij de anderhalve meter afstand gegarandeerd kan worden.”

Wat als er weer een nieuwe golf komt?

Deze zorg nemen ze bij De Waalboog heel serieus. Ter voorbereiding op de mogelijke komst van een nieuwe golf wordt een structurele quarantaine-afdeling ingericht. Deze afdeling blijft bewust leeg staan, tot-ie echt nodig is.

Uit het onderzoek van de SANO blijkt ook dat het voor het welzijn van de ouderen beter is om afdelingen niet volledig te sluiten. Wel staat er bij de conclusie: medewerkers staan achter de bezoekverruiming, al hebben veel van hen een dubbel gevoel. Dat hangt samen met de angst voor nieuwe besmettingen van bewoners door naasten en verdere verspreiding als gevolg daarvan door henzelf.