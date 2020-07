'Wehkamp hoort bij Maurik', dorp staat vierkant achter stakend personeel

Mensen op nummer één, wij oudjes komen op straat.. deze teksten en nog vele andere zijn dit weekend door heel Maurik te lezen. Medewerkers van de online winkel plaatsten met goedkeuring van hun dorpsgenoten protestborden in tuinen, heggen, bij de kerk en de plaatselijke snackbar.

Nauw verbonden

Het bedrijf is nauw verbonden met de regio. De steun vanuit het dorp voor de staking is dan ook groot. Rick Goting heeft begrip voor de staking en het protest. Goting: "Wehkamp hoort bij Maurik, al ruim vijftig jaar. We zijn solidair.''

Net als vele andere dorpsgenoten heeft het bedrijf ook in zijn gezin werkgelegenheid gebracht: zijn zoon werkte er.

Iets verderop in de straat helpt een inwoner een van de Wehkamp-medewerkers met het plaatsen van een bord in zijn tuin. ''Ik ken ze praktisch allemaal. Ik heb er ook gewerkt. Ja, ik vind het goed wat ze doen. Staken voor een goed sociaal plan, die jongens moeten toch ook verder.''

Het belang van een sociaal plan

Voor de Maurikse Gerrit Oink, die 36 jaar bij Wehkamp werkte, is het extra belangrijk dat er goede begeleiding komt naar nieuw werk. Hij kampt met depressiviteit en PTSS. Oink: "Mijn begeleiders van de GGZ zijn aan het kijken wat voor mij goed is, om toch straks weer lekker aan het werk te kunnen. Dat ik niet thuis kom te zitten en weg raak.'' Het staken valt hem zwaar. Als harde werker is hij liever bezig.

De afgelopen jaren ging hij lopend naar zijn werk. Met de sluiting van Wehkamp zit dat er niet meer in. Autorijden is door medicatie geen optie. En dus is het zoeken naar ander werk in de regio. Oink: "Nu moet ik met de fiets kijken hoever ik vanuit Maurik kan werken. Ik heb weinig keus. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het uiteindelijk goed gaat komen."

Maandag demonstreert het personeel opnieuw bij het hoofdkantoor van Wehkamp in Zwolle.

