Dubbel gevoel voor organisatie Huntenpop

"Het is nog nooit zo'n mooi groen veld geweest", stelt programmeur Bert Messing, als hij kijkt naar het lege terrein aan de rand van Ulft dat er strak bijligt. "Nu heeft het echt tijd om helemaal te herstellen, dus dat is wat dat betreft een voordeel."

Het zou dit jaar een editie zijn geweest onder de volle zon, wat ook weleens anders is geweest. Hoewel de organisatie meer rust ervaart, kijkt ze met enige spanning naar de aankomende ontwikkelingen rondom het coronavirus. Die kunnen bepalend zijn voor de doorgang van Huntenpop 2021. "Nu begint het in sommige gebieden een beetje op te laaien, maar hoe ziet de winter eruit?", vraagt Messing zich hardop af. "We gaan er vol voor om wat we dit jaar van plan waren te doen. en nog een beetje extra. Dat is het enige wat je kúnt doen. De rest is nog onzeker."



Wat hem en zijn collega's sterkt in de motivatie om door te gaan, is de steun die ze ervaren van het publiek, de vrijwilligers en de sponsoren. De opluchting was groot toen bijna de hele businessclub aangaf volgend jaar door te gaan, iets wat Messing omschrijft als de typische Achterhoekse mentaliteit. "Het zijn voor iedereen onzekere tijden", weet Messing. "Zeker ook voor bedrijven nu. Kijk maar naar de horeca en alle andere sectoren. We zijn er meer dan trots op dat al die bedrijven ons trouw blijven. Dat is iets waar je het voor doet en het meest trots op bent, net zoals op de vrijwilligers."