Bijna 6000 wilde zwijnen worden de komende tijd afgeschoten

Zoals bijvoorbeeld in Heerde, waar wilde zwijnen dwars door de tuin banjeren. Of denk aan de vele aanrijdingen met wild: het is de laatste jaren een groot probleem op de Veluwe. Er zijn te veel wilde zwijnen en dat komt volgens Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland doordat er zoveel voedsel is voor de beesten: "Kijk, hier staat een beuk met beukennootjes. Je ziet ze mooi zitten", wijst Koffeman aan. "Dat is echt power food voor wilde zwijnen. Daar kunnen ze een hele tijd op teren."

Wolf

Daarnaast voeren toeristen de wilde zwijnen soms. Via een campagne proberen verschillende organisaties daartegen te waarschuwen. Omdat de wilde zwijnen verder geen natuurlijke vijanden hebben, moeten ze worden afgeschoten, zegt Koffeman. "We hebben natuurlijk wel de wolf. Die doet z'n best. Maar die kan in z'n eentje nooit de populatie die we hebben de baas, dus afschot is noodzakelijk om de populatie in bedwang te houden."

Tegenstanders van de jacht, zoals De Faunabescherming, zeggen juist dat het aan de jagers ligt: "Die willen veel schieten, dus die zorgen er voor dat er veel voedsel in het veld is", zegt Harry Voss. "De jagers creëren met veel voedsel eigenlijk de jacht voor de volgende jaren."

Bodem

Volgens de Faunabeheereenheid is dat niet zo. De zwijnen eten juist het bos volledig op en dat proberen ze te voorkomen zegt Koffeman: "Kijk, dit is een mooi voorbeeld", zegt hij terwijl hij naar de grond wijst. "De grond is hier omgewoeld. Wilde zwijnen halen wortels omhoog, dat verdroogt allemaal en dat zorgt er voor dat de bosbodem afsterft en dat proberen we te voorkomen."

Schade

Uit de cijfers blijkt ook dat de schade aan gewassen de afgelopen twee jaar is verdubbeld. Vooral landbouwgewassen zijn het doelwit. "Het is eigenlijk heel simpel", zegt Harry Voss van Faunabescherming. "Je moet er eigenlijk voor zorgen dat het land goed afgebakend is en dan is het einde probleem."

Voor- en tegenstanders zullen het voorlopig wel niet eens worden. De komende tijd worden er ongeveer 5800 zwijnen afgeschoten.