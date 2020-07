Terrein in Duiven nog 'instabiel', schadelijke stoffen in rook

De rook die vrijkwam bij de zeer grote brand in Duiven bevatte een verhoogde hoeveelheid schadelijke stoffen. Dat meldt de brandweer op basis van metingen. De concentratie van stoffen was echter niet zo hoog dat ontruimingen nodig waren. Intussen is het terrein waar de brand uitbrak nog "instabiel".

Zie ook: VIDEO | Zeer grote brand bij autosloperij in wijde omtrek te zien

De oostelijke wind voerde de rook vanuit Duiven over Westervoort, Arnhem en Ede. Inwoners van dat gebied ontvingen om 10.18 uur een NL Alert met de waarschuwing ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten. Veel mensen reageerden verontrust op de donkere rookwolken. Die waren zelfs tot in Utrecht waar te nemen.

Verbrandingsgassen

Meetploegen verrichtten in de ochtend metingen in het hele gebied. "Daaruit kwam een lichte verhoging van de concentratie verbrandingsgassen in de lucht", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. "Maar die verhoging was niet ernstig genoeg om bijvoorbeeld over te gaan tot ontruiming van gebieden."

Gevaarlijk en instabiel

De brand brak om 08.30 uit en was pas vier uur later onder controle. De brandweer was halverwege de middag nog druk doende met nablussen. "Het is gevaarlijk op het terrein, want de uitgebrande auto's staan tot twaalf hoog opgestapeld. De boel is instabiel, en daardoor kunnen we nog niet echt het terrein op voor onderzoek."

De brandweer laat verder weten inmiddels met de aangeslagen eigenaar van de getroffen autosloperij te hebben gesproken. Toch kan een woordvoerder nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. Tegen Omroep Gelderland wilde de eigenaar vrijdagmiddag niets zeggen.