Man beboet voor fataal verkeersongeluk Varsseveld

Een 73-jarige man uit Varsseveld is vrijdag veroordeeld tot een boete van 1000 euro voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in zijn woonplaats. Ook kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden.

De man reed in september 2019 in zijn auto in de bebouwde kom van Varsseveld. Hij had op de kruising van de Lichtenvoordseweg en de Leemscherweg voorrang moeten verlenen aan een fietsster die uit een zijstraat kwam, maar deed dat niet. Hij zag de fietsster pas toen hij na de botsing uitstapte. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Volgens de rechtbank heeft de Varssevelder zijn aandacht onvoldoende bij het verkeer gehad. Hij verklaarde op de zitting dat hij last had van de zon en daardoor de fietsster niet zag. Dat vindt de rechtbank niet aannemelijk. Bij de politie verklaarde hij nog dat hij daar geen last van had gehad en hij had de zonneklep niet naar beneden gedaan.

De man reed niet te hard, was niet onder invloed en zijn auto was in orde. Zijn verkeersfout bestaat uit het niet (goed) kijken en geen voorrang verlenen. In zulke zaken wordt in de regel een geldboete opgelegd. Dat doet de rechtbank in deze zaak ook.