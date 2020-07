Het Offerfeest is begonnen, maar niet iedereen mag de moskee in

Normaal gesproken is het afgeladen vol in de gebedsruimte van de Ahmadiyya Moskee in Nusnpeet. Het Offerfeest is tenslotte een belangrijk feest binnen de islam. Nu zijn er echter maar zo'n twintig mannen. En voor wie komt, gelden regels, zegt imam Ibrahim Kausser. “Als ze komen wordt hun temperatuur gecontroleerd. Daarnaast nemen we de anderhalve meter afstand in acht en draagt iedereen een mondkapje.”

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Oproep Grapperhaus

Vanaf zijn vakantieadres heeft minister Ferd Grapperhaus alle moslims in een videoboodschap op social media toegesproken. Hij wenst hen een mooi Offerfeest en vraagt ze om rekening te houden met de anderhalvemeterregel.

RIVM

De Nunspeetse moskee volgt de RIVM-voorschriften nauwgezet. Daarom is gelovigen gevraagd zoveel mogelijk thuis te bidden. Alleen moskeegangers die geen gezin hebben, mogen naar de moskee komen. Daarnaast is hygiëne belangrijk, maar volgens imam Ibrahim zou dat voor moslims al heel gewoon zijn. “Wij zijn het al gewend onszelf vijf keer te wassen voor het gebed. Dus dat is al een pluspunt.”