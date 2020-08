Nieuwe varkens staan te trappelen, maar eerst moet het hok gerepareerd

"Zoals je ziet is de ingang niet meer helemaal up to date." Met dat lichte understatement wijst Nellie de Graaf naar het varkenshok, waar van alles aan lijkt te mankeren. "De planken laten los en de toegangsdeur sluit niet meer, dus die hebben we vastgetimmerd met wat planken, en aan de binnenkant zijn gaten ontstaan. De isolatie is daar weg, dus het kan nu binnen vriezen tijdens een winterdag."

Bekijk de video. De tekst gaat daarna verder.

Twee nieuwe varkens

Tot voor kort werd het hok nog bewoond door varkens Jan en Hans. "Die waren echt heel populair. Mensen vragen ons nog steeds waarom die er niet meer zijn", vertelt De Graaf. "Daar kunnen wij weinig aan doen: die zijn na zeventien jaar kort na elkaar overleden."

Na een oproep in de lokale huis-aan-huis-krant kreeg de kinderboerderij twee nieuwe varkens aangeboden. "Maar die kunnen we niet zomaar in dit hok plaatsen. Dan zeggen we straks: de varkens zijn mooi, maar het hok niet."

Dat de varkens populair zijn, blijkt wel als de bezoekers horen dat er nieuwe varkens komen. "Ze zijn lief en grappig", zegt Micha Dekker. Samen met zijn broertje Perez is hij op bezoek op de boerderij. "En ik vind het leuk om ze te aaien", vult Perez aan. Ze zijn dan ook erg blij dat er weer nieuwe varkens komen.

Het binnenhok verdient dus een opknapbeurt. Het liefst heeft De Graaf ook dat er buiten een en ander gebeurt. "De tegels moeten er opnieuw in gelegd worden en het zanddeel moet afgegraven worden. De bovenste 30 centimeter daarvan zit waarschijnlijk vol met uitwerpselen van Jan en Hans, dat wil ik de nieuwe varkens niet aandoen."

Minstens 1000 euro nodig

In totaal verwacht ze zo'n 1000 euro nodig te hebben. "Dan kunnen we in elk geval de eerste belangrijke aanpassingen doen, en is het hok winterklaar. Alle extraatjes zijn dan mooi meegenomen om het hok verder op te knappen." De kinderboerderij heeft zelf geen geld. "Wij moeten het altijd hebben van giften van bezoekers en bedrijven. Reguliere uitgaven lukken dan wel, maar dit soort incidentele kosten zijn lastig." Vandaar de doneeractie.

Als het geld bij elkaar is, verwacht De Graaf binnen een dag de benodigde reparaties uit te kunnen voeren. "Ik hoop dat we daarvoor wat hulp krijgen van vaders of moeders van de kinderen die hier komen. Met een klein groepje is het allemaal zo geregeld."

En dan is het de bedoeling dat eind augustus de nieuwe varkens verhuizen naar de kinderboerderij Perez weet al precies wat hij dan gaat doen. "Naar ze terugknorren."