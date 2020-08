Gelderse ziekenhuizen klaar voor mogelijke tweede coronagolf

Het is eigenlijk nog nauwelijks achter de rug: die eerste coronagolf. Dan is het alle hens aan dek in de ziekenhuizen. Voor het ziekenhuispersoneel een ware uitputtingsslag. "Wat we zien is dat er toch best wel mensen last hebben gehad van de eerste golf", zegt Heiman Wertheim, hoofd van de afdeling Medische Microbiologie van het Radboudumc. "We zien dat mensen echt moeten uitrusten. Daarom moeten we waken dat er niet een tweede golf komt."

Kijk hier het interview met microbioloog Heiman Wertheim, tekst gaat verder na de video:

Het percentage ziekmeldingen ligt in een aantal ziekenhuizen iets hoger dan normaal, maar niet alle ziektegevallen zijn toe te schrijven aan corona. "Wel constateren we dat medewerkers vermoeider zijn dan gewoonlijk, wat ook zeker te begrijpen is na zo’n intensieve periode", aldus Carla Icking van Gelre Ziekenhuizen, met vestigingen in Apeldoorn en Zutphen.

Lakser

De samenleving lijkt lakser te worden. Wertheim: "Je ziet volle winkelstraten en pretparken. Dan denk ik toch echt: is dat wat we nou willen, dat we elkaar gaan opzoeken? Zoals feestjes bij de jongeren thuis in de achtertuinen." Want Wertheim krijgt signalen dat mensen, ook jongeren, ondanks klachten, toch naar feestjes gaan. "Ook mensen die met klachten gewoon het vliegtuig instappen, zodat daar ook verspreiding plaats zou kunnen vinden."

Cohortverpleging

Mocht die tweede coronagolf er toch komen, dan zijn de Gelderse ziekenhuizen voorbereid zijn. Wertheim: "We hebben voor een flexibele schil van personeel gezorgd, die ingezet kan worden. Ook hebben we afdelingen zo ingericht dat daar meerdere coronapatiënten bij elkaar liggen en verzorgd kunnen worden: de zogenoemde cohortverpleging". Carla Icking: "De opschalingsplannen liggen klaar en regionaal stemmen de ziekenhuizen de IC-capaciteit af. De verwachting is dat we een tweede piek aan COVID-19 patiënten goed aankunnen."

Gezond verstand

De ziekenhuizen kijken in nauwe samenwerking met de huisartsen, GGD en andere ziekenhuizen in hun regio hoe ze een eventuele tweede coronagolf kunnen aanpakken. "We houden de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten. En we proberen ons zo goed als mogelijk voor te bereiden, waarbij we onze eerdere ervaringen meenemen", zegt zorgmanager Frits van der Velde van St Jansdal in Harderwijk. Verder werkt Rijnstate in Arnhem aan een flexpool van zorgmedewerkers die bij een nieuwe grote uitbraak ingezet kunnen worden.

De ziekenhuizen doen de voorbereiding omdat het moet. Ze doen wel een dringend beroep op het gezonde verstand van de burgers. Wertheim: "Dus de coronamaatregelen in acht nemen, want daarmee hebben we de eerste golf bedwongen. Daarmee kunnen we een tweede golf voorkomen."