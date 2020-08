Rolstoeltennisster Marjolein Buis gaat voorlopig door

De rolstoeltennisster uit Beuningen, die al jaren tot de absolute wereldtop behoort, heeft een bindweefselziekte. En die zou vanaf 2021 niet langer worden erkend door het Internationaal Paralympisch Comité. Maar door corona is die beslissing nu een jaar uitgesteld.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Ja, het is een jaar verlengd, dus ik mag volgend jaar zeker in actie komen. Alleen is onzeker hoe volgend jaar eruit ziet. Als de Spelen doorgaan, zou het zomaar kunnen dat ik nog naar Tokio ga. Ik zou eigenlijk in oktober 2020 mijn carrière beëindigen, maar voorlopig ga ik nog door."

'Dit voelt zo oneerlijk', rolstoeltennisster Marjolein Buis gedwongen te stoppen met haar sport

Niet naar New York

Buis weet ook niet precies hoe de rest van dit jaar gaat verlopen. "Over drie weken is het NK outdoor. Dat is speciaal ingelast om ritme op te kunnen doen voor de internationale toernooien. En de US Open hangt boven mijn hoofd. Eigenlijk is het onverantwoord om te gaan spelen en ben ik het ook niet van plan op dit moment. Tenzij er veel verandert, ga ik niet naar New York. Roland Garros is half oktober en ik ga ervan uit dat ik daar wel ga spelen. Want daar kan ik zelf met de auto heen. Vliegen wil ik echt niet nu."

"Het zou heel fijn zijn als duidelijk wordt welke toernooien door kunnen gaan. Want op misschien kun je je heel moeilijk voorbereiden. En niemand weet hoe volgend jaar eruit gaat zien, hoeveel toernooien ik kan spelen. Bijvoorbeeld de Australian Open, het is onbekend of dat door zal gaan. Ik maak geen plannen voor volgende maand, maar voor volgende week."

Studie klinische psychologie

Buis combineert het tennissen met een pittige stage voor haar studie klinische psychologie. "Ik denk dat ik mij juist door de combinatie van stage en trainen heel goed kan motiveren. Had ik nu zes dagen in de week moeten trainen zonder te weten waarvoor, dan was het veel moeilijker geweest. Maar nu is die honger naar de bal er echt."