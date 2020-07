Duizend autowrakken in vlammen op bij enorme brand Duiven

Zie ook: Zeer grote brand bij autosloperij in Duiven

Bekijk de beelden van de brand, die in de wijde omtrek te zien is.

De brand bij autosloperij De Moestuin aan de Maststraat woedt over een oppervlakte van 40 bij 40 meter in honderden autowrakken. De vlammen reiken tot tientallen meters hoog en het vuur breidt zich nog uit, aldus een brandweerwoordvoerder. Een woonhuis op het terrein is volledig uitgebrand.

Ook een woonhuis op het terrein van de sloperij vloog in brand.

Ook een woonhuis staat in brand. Foto: Persbureau Heitink

125 brandweerlieden in de weer

Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer was aanvankelijk druk bezig voldoende water ter plaatse te krijgen voor de bluswerkzaamheden. Daarvoor kwamen tankwagens met water naar Duiven. Er zijn ongeveer 125 mensen en meerdere hoogwerkers ingezet voor de bestrijding van de brand. Gasflessen op het terrein worden natgehouden.

Het is nog onduidelijk wanneer de vlammen onder controle zijn. Er is geen sprake van gewonden.

Ramen en deuren dicht

De rook trekt richting Westervoort en bevat volgens de brandweer giftige stoffen. In verband daarmee is om 10.18 uur een L Alert verstuurd. Daarin krijgen mensen het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Volgens berichten is de rook zelfs vanuit Utrecht te zien.

File op A12

Op de A12 van Zevenaar naar Arnhem staat inmiddels 15 kilometer file. De ANWB noemt rook van de brand als oorzaak en schat de vertraging op ongeveer vijftig minuten.

Bekijk de video waarin een woordvoerder uitlegt wat er aan de hand is in Duiven.