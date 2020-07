Wellicht de warmste 31 juli ooit, waarschuwing voor smog

De zomerse temperatuur kan vandaag het Gelderse dagrecord op 31 juli breken. Daarvoor moet het kwik ergens in onze provincie de 33 graden bereiken. Het huidige record stond op 31 juli 1994 op een thermometer in Hupsel: 32,9 graden.

Warm krijgen we het vandaag in ieder geval. Volgens Weerplaza loopt de temperatuur snel op tot boven de 30 graden. De zon schijnt volop. Weerman Wilfred Janssen kan nog niet met zekerheid zeggen of het Gelders record van 32,9 graden ook echt aan diggelen gaat. De kans is volgens hem het grootst in Hupsel of Deelen bij Arnhem.

Waarschuwing voor smog

Er staat een matig windje uit het zuidoosten. Het RIVM waarschuwt voor smog die kan ontstaan door de temperatuur en windrichting. Smog ontstaat als luchtverontreiniging door de warmte wordt omgezet in ozon. Op de verwachting is te zien dat een gebied midden in Gelderland rond 18 uur rood kleurt door smog.

De smog kan zorgen voor klachten als hoesten en kortademigheid. Astmaklachten kunnen verergeren. Vooral kinderen, ouderen en mensen met luchtwegklachten zijn gevoelig voor smog. Het RIVM raadt hen aan binnen te blijven en inspanning te vermijden.