Noodvang gaat dicht, problematische daklozen staan op straat

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hoeveel mensen er precies worden weggestuurd bij de opvang, is onduidelijk. Volgens de gemeente gaat het om zes personen. Daklozen Dennis Onderstal en Omar Elrhoul, die als laatsten in de opvang verbleven, zeggen dat het om tien mensen gaat.

Eigen keus? "Niemand wil buiten slapen"

De gemeente zegt dat alle personen zelf geen opvang meer willen. "Er is de afgelopen weken gekeken of de daklozen die in de units verblijven, konden doorstromen. Voor een persoon is er een passende oplossing gevonden. De anderen wilden geen opvang, maar buiten slapen", zegt een woordvoerder van de gemeente Ede.

Volgens Dennis en Omar klopt daar niets van. Dennis: “Niemand wil buiten slapen. Wij willen hulp van de gemeente Ede. Onderdak, hulp voor de verslaafden… Maar daar helpen ze ons niet mee. Het gaat allemaal om geld.”

Omar is degene die wél opvang heeft. Volgens hem heeft hij dat zelf geregeld en is hem dat gelukt omdat hij in een rolstoel zit. “Maar voor de rest is niks geregeld. Waar moeten ze heen? Moeten we in de stad gaan hangen, in het bos?”, vraagt Omar zich af.

Altijd al tijdelijk bedoeld

Een woordvoerder van de gemeente Ede benadrukt dat de daklozenopvang in containers altijd tijdelijk van aard is geweest. Eigenlijk zou deze in mei al dicht gaan, maar vanwege de coronacrisis, bleef de opvang voor probleemdaklozen langer geopend. "Dat weten ze vanaf het begin af aan."

Dennis en Omar erkennen dat ze van te voren wisten dat ze op termijn uit de containers moesten, maar toch zijn ze boos en willen ze hulp van de gemeente. Omar: “Het is al bijna herfst, daarna komt de winterperiode. We kunnen wel in de stad gaan rotzooien, maar daar willen ze ons niet hebben. Wij zijn de dupe.”

Maar de opvang gaat toch echt dicht. De containers blijven overigens wel staan. Daar worden vanaf 1 augustus cliënten van het Leger des Heils opgevangen. Hun gebouw, het sociaal pension, wordt namelijk verbouwd waardoor de bewoners tijdelijk moeten verhuizen.