Groots onthaal voor Edgar Barreto bij NEC: 'Ik wil de club iets teruggeven'

De 36-jarige Paraguayaan keert na dertien jaar terug bij de Nijmeegse club. Hij tekende een contract voor twee seizoenen. De bedoeling is dat Barreto daarna trainer wordt bij NEC.

''Mijn doel is om met NEC te promoveren naar de eredivisie'', zei de middenvelder in goed Nederlands. ''Dat zal niet makkelijk worden, we zullen er hard voor moeten werken op de trainingen. Ik wil de club en de spelers graag helpen. Mijn bedoeling is om NEC iets terug te geven, want ik heb hier een geweldige tijd gehad."

Barreto vertrok in 2007 bij NEC om vervolgens dertien jaar in Italië te voetballen bij grote clubs als Atalanta Bergamo en Sampdoria. Maar Nijmegen vergat hij niet. De Zuid-Amerikaan hield altijd een huis aan en heeft ook nog een aantal appartementen in zijn bezit.

'Nijmegen gezellig'

"Ik voel mij direct weer thuis in Nijmegen met mijn familie. Het is hier altijd gezellig en ik heb in deze stad veel plezier gehad. Ook daarom was voor de beslissing makkelijk. NEC geeft mij nu deze kans. Daar ben ik heel blij mee", vertelde de middenvelder na zijn presentatie.

Directeur Wilco van Schaik noemde de terugkeer van Barreto ongekend. "Je ziet wat het al heeft losgemaakt ook toen hij gisteren de stad in kwam rijden. En nu weer. Een grootheid als speler met een geweldige carriere als je gespeeld hebt in de Italiaanse Serie A. Maar als mens is hij juist heel rustig. Dat staat er dus een beetje haaks op."

Volgens Van Schaik is Barreto Nijmegen nooit vergeten. "De stad, de club, de supporters. Het is zijn thuis geworden. Hij heeft ook geïnvesteerd in meerdere huizen en was vaak even in Nijmegen. Dan kwam hij regelmatig even met Muslu Nalbantoglu (teammanager NEC, RvdM) op de club. Muslu is één van zijn beste vrienden geworden. Ze hebben nog samen gespeeld en altijd contact gehouden. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de terugkeer van Edgar", weet de directeur.

Een groep supporters zocht Barreto woensdagavond al op bij zijn woning in Nijmegen en zong hem toe met fakkels in de clubkleuren van NEC.

