Bewoners zitten letterlijk in de stront (en in de braakballen)

Gendringenaren Henk Aalbers en zijn vrouw hoopten deze zomer te genieten van het zonnetje op hun eigen terras, maar dat zit er niet in. Negen ransuilen, een beschermde diersoort, verblijven in de overhangende takken van een boom op gemeentegrond en zorgen voor een constante stroom aan braakballen en uitwerpselen in hun tuin.

"Je verwacht dat we een leuke oude dag hebben, maar ik vind het niet leuk dat we geen gebruik kunnen maken van ons eigen terras", aldus Henk Aalbers. Negen ransuilen hebben zich verschanst in de boom.

"Ze schijten me de hele zaak hier vol. 's Avonds gaan ze op jacht en dan komen ze hier in de morgen weer terug. Dan zitten ze in de boom en dan is het: 'Klats, klats'", legt Aalbers uit.

'Ga maar aan andere kant zitten'

Het Gendringse stel trok richting de gemeente in de hoop een oplossing te vinden. Aalbers kreeg naar eigen zeggen een boodschap mee waar hij allerminst over te spreken was: "Er werd gezegd: 'U kunt ook aan de andere kant van het huis gaan zitten.' Maar dat is niet de bedoeling, ik ga zitten waar ik zitten wil. En jullie (de gemeente Oude IJsselstreek, red.) hebben te zorgen dat ik geen overlast heb."



De gemeente laat bij navraag weten niet in te gaan op uitspraken tussen medewerkers en inwoners. Wel is de overheidsinstantie bekend met de overlast, laat weten het vervelend te vinden voor het stel, maar geeft aan dat er niks aan gedaan kan worden.

Beschermd, dus in de stront

De reden: de ransuil is een beschermde diersoort en volgens de uilenvereniging is het opzettelijk vernielen van de rustplaatsen verboden en kan dat leiden tot strafrechtelijke vervolging. Ook de vraag van Aalbers om met regelmaat zijn tuin te komen schoonmaken, werd afgewezen.



Het koppel blijft voorlopig dus in de stront zitten, maar wil een oplossing: "Haal die takken boven mijn terras weg. Die overhangende takken. Dan kan ik weer in mijn tuin zitten", besluit een getergde Aalbers.