Kunstenaar Vic Hulshof drie jaar lang 'in de fietssporen van Mondriaan'

Vic Hulshof bij het schilderij Korenschoven in het veld in Villa Mondriaan, stop 10 op de fietsroute. Foto: Omroep Gelderland

Een driejarige zoektocht i het buitengebied van Winterswijk naar plekken waar Piet Mondriaan heeft geschilderd. Kunstenaar Vic Hulshof waande zich 'in de fietssporen van Mondriaan', zoals hij het zelf noemt, met de 'Mondriaanfietstocht' over 50 kilometer in het buitengebied van Winterswijk als resultaat.

De Mondriaanwandelroute in het centrum van Winterswijk was er wel. Maar nu kan dus ook in het Winterswijkse buitengebied gefietst worden langs vijftien locaties die Mondriaan op het doek vastlegde. Al zijn de locaties soms bij benadering bepaald.

"Ik weet van mezelf niet eens waar ik geschilderd heb. Dat is niet zo gemakkelijk te herkennen", zegt Vic Hulshof. "Het gaat soms om boerderijen die in 1890 zijn gebouwd, die herken je niet zomaar terug. Zeker niet als ze zijn verbouwd. En Mondriaan schilderde er soms een kerktoren, of een kerktoren en een molen of juist helemaal niets bij. Die vrijheid nam hij. En waarom ook niet?"

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Vic Hulshof. De tekst gaat verder onder het fragment:

Doorkijkje

Naast twee locaties in het dorp staat op de route bij vijftien afbeeldingen van het werk van Mondriaan een ijzeren frame. Een doorkijkje levert de plek op die Mondriaan 'mogelijk' heeft vastgelegd op een schets of een schilderij. Hulshof: "We kunnen het niet bewijzen en houden een slag om de arm, maar het gaat vooral om het beleven van Mondriaan tijdens de fietstocht."

De 8-jarige Piet Mondriaan verhuisde met zijn familie in 1880 van Amersfoort naar Winterswijk en vertrok in 1892 naar Amsterdam. In Winterswijk ging hij er graag op uit om te tekenen en te schilderen. Hij leerde tekenen van zijn vader Piet senior en schilderen van zijn oom Frits, die regelmatig de natuur introk om te schilderen.

Koeienstal

Dat deed de jonge Piet ook en de fietsroute is een eerbetoon voor zijn werk in het buitengebied van Winterswijk. "We zijn alleen niet in Corle, Miste en Kotten geweest", zegt Hulshof, die de authentieke koeienstal bij de familie Scholten in Meddo als misschien wel zijn favoriete locatie beschouwt. "Die stal vind ik echt prachtig en je mag er ook kijken als je er bent. Die stal is nog precies zoals Mondriaan 'm schilderde."

De begeleidende teksten bij de afbeeldingen in het buitengebied zijn in het Winterswijkse dialect. "65 werken van Mondriaan zijn verbonden aan de Winterswijkse periode", zegt Hulshof. "Veel werken zijn in het dorp gemaakt, de rest in het buitengebied."

De Mondriaanfietstochtboekjes zijn verkrijgbaar bij Museum Villa Mondriaan en de lokale VVV. "Het is een analoge fietsroute", zegt een lachende Hulshof. "Er staan ook geen pijlen op de route, dus je moet een boekje hebben. Daarin staat ook alle informatie over de betreffende schilderijen."