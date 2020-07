Hogenkamp naar halve finale NK tennis

Tennister Richel Hogenkamp is donderdag doorgestoten naar de halve finales van het NK Tennis in Aalsmeer. De 28-jarige Doetinchemse stond in haar kwartfinalepartij met 6-2 en 2-0 voor toen haar tegenstandster Lian Tran opgaf.

Hogenkamp, als eerste geplaatst op het toernooi, treft in de halve finale Eva Vedder. De 20-jarige Vedder bereikte de halve finale door in de eerste ronde af te rekenen met de als derde geplaatste Quirine Lemoine. In de kwartfinale was het zusje van acteur Buddy Vedder in twee sets te sterk voor Lexie Stevens. Hogenkamp rekende woensdag in haar eersterondepartij 6-3 en 6-0 af met Isabelle Haverlag.



De Doetinchemse gaf eerder aan blij te zijn met het extra ingelaste Nederlands kampoenschap: "Fijn dat je eindelijk weer wat in wedstrijdverband kan doen." Het jaarlijkse Nederlands kampioenschap dat eind december plaatsvindt, past vrijwel nooit in het schema van de Doetinchemse.