Van Halteren wordt wethouder Montferland

Van Halteren zal als wethouder Duurzaamheid, Onderwijs en Jongerenbeleid, Welzijn en Monumenten in zijn portefeuille krijgen. Hij is momenteel actief als lijsttrekker en fractievoorzitter van de politieke partij Lokaal Belang Montferland. Ook daarvoor was de inwoner van ’s-Heerenberg actief in de lokale politiek. Hij startte begin jaren ’80 als raadslid en fractievoorzitter in de voormalige gemeente Bergh. In deze gemeente was hij van 2002 tot 2005 ook wethouder. Sinds de fusie van de gemeenten Bergh en Didam, in 2005, is hij actief als raadslid in de gemeente Montferland.



Afgelopen mei legde Sinderdinck zijn taken stil door gezondheidsproblemen. Zijn portefeuilles werden tijdens zijn afwezigheid tijdelijk verdeeld onder de overige collegeleden.