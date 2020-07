Politie weet nog niet waarom villa bekende journalist in brand vloog

Waarom stond de villa van journalist en voormalig NPO-bestuurder Ton F. Van Dijk in brand? Uit een politieonderzoek wordt nog niet duidelijk dat het in de nacht van 3 op 4 juli om brandstichting ging. Eerdere berichten in de media wezen wel in die richting. Een woordvoerder van de Politie Oost-Nederland laat weten geen sporen te hebben aangetroffen die daarop wijzen.

Via een - inmiddels gewist - bericht op social mediaplatform Twitter maakte Van Dijk een kleine maand geleden bekend te zijn getroffen door een verwoestende brand. Hij schreef: "‘Alles wat ons lief is zijn we kwijt."

Beelden bekeken

Inmiddels zoekt de politie nog altijd naar de oorzaak en aanleiding van de brand, die een deel van de woning in Hierden in de as legde. Er is buurtonderzoek verricht en beelden uit de omgeving zijn veilig gesteld.

'Niet overtuigd'

De politie bevestigt naar aanleiding van berichten in de media dat de brand oversloeg vanuit een van de auto’s die op het terrein stond naar de carport. Van daaruit is de brand overgegaan naar het woongedeelte. Wat de brand, los van brandstichting, kan hebben veroorzaakt kan of wil de politie niet zeggen.

“We nemen alle opties in ogenschouw, maar zijn er tot op heden niet van overtuigd dat hier sprake zou zijn van brandstichting,” zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch.

“Zo zijn er geen aanmaakblokjes of brandbare vloeistoffen aangetroffen op de plaats delict. Aanvullend onderzoek is nu nodig om echt ieder vermoeden uit te sluiten.”

Journalistieke activiteiten

Inmiddels is duidelijk dat het slachtoffer de bekende journalist Ton F. Van Dijk en diens gezin is, zo bevestigde hij zelf in De Telegraaf. Hij wil verder niet reageren tegenover Omroep Gelderland zolang het onderzoek loopt.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de werkzaamheden die de bewoner van het huis de laatste jaren ontplooide géén uitgangspunt vormen in het onderzoek.

FvD en Kuzu's affaire

Ton F. Van Dijk deed het afgelopen jaar een aantal onthullingen in de Haagse politiek via zijn website en maandblad HP De Tijd. Hij schreef de laatste tijd onder meer over rechts extremisme binnen Forum voor Democratie en over een buitenechtelijke affaire van DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu.

Strijbosch: “We onderzoeken alle motieven, maar hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat de brand te maken heeft met de werkzaamheden van de bewoner.”

Connectie?

Tot slot, is er een verband met andere branden in de provincie? “Onderzoek naar verbanden doen we altijd. Maar Hierden ligt ver van de locaties af waar de meeste branden in de Gelderse regio gewoed hebben, dus we gaan ook daar niet van uit,” aldus Strijbosch.