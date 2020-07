Boer niet beboet voor 900 gestikte varkens, activisten woedend

De eigenaar van 900 varkens die vorig jaar stikten in een stal in Meddo heeft toch geen boete gekregen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is daar op teruggekomen, tot grote woede van dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

De varkens kwamen in juni vorig jaar om, nadat het ventilatiesysteem in de stal was uitgevallen. De politie trof de 900 dieren dood aan bij de boerderij in het Winterswijkse kerkdorp.

Boer ging uit van loos alarm

Animal Rights kreeg via een Wob-verzoek inzicht in het inspectierapport van de NVWA, die onderzoek deed naar het trieste voorval. Daaruit blijkt volgens de dierenrechtenorganisatie dat de boer, die zelf in Vragender woont, tot drie maal toe een alarmsignaal negeerde.

De boer verklaarde tegenover de inspecteur van de NVWA dat er elk half uur een signaal moet worden verstuurd als er iets mis is, totdat de boer actie onderneemt. Dat zou niet het geval zijn geweest, waardoor hij uitging van een loos alarm.

Toch geen boete

De NVWA meldde in eerste instantie dat de boer een boete kreeg vanwege 'verwijtbaar handelen', maar spreekt nu van 'het onthouden van de nodige zorg'. De zaak kon volgens de woordvoerder bestuursrechtelijk worden afgedaan, waarbij gekeken is of het 'opportuun' was om de varkensboer te beboeten. "In dit specifieke geval heeft de ondernemer zelf al behoorlijk zware financiële gevolgen ondervonden het het incident."

"De afweging is gemaakt dat een bestuurlijke boete niet evenredig of doelmatig was. Met andere woorden: wat bereik je daar nog mee?"

Dat er geen strafrechtelijk onderzoek is gedaan, is volgens hem de keuze van het Openbaar Ministerie.

Boosheid

Animal Rights is boos dat de NVWA het stikken van 900 varkens 'reduceert tot een betreurenswaardig incident'. De organisatie zegt juridische stappen te overwegen tegen de varkensboer.