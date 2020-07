Wil jij? Villa Mondriaan zit te springen om vrijwilligers

"Normaal zijn we in de zomer volop bezig en nu niet. Dat komt door één ding: we komen vrijwilligers te kort", zegt directeur Charlotte Rixten van Villa Mondriaan. "Alles wat hier in het museum gebeurt wordt door vrijwilligers gedaan. Maar we hebben nu niet genoeg mensen."

Beperkt

Museum Villa Mondriaan is normaal gesproken het hele jaar open, dankzij vrijwilligers. Rixten: "De meesten zijn oud en gepensioneerd en hebben er tijd voor. Maar door corona zijn er zorgen om de veiligheid: veel vrijwilligers hebben een kwetsbare gezondheid of zijn mantelzorger voor iemand met een kwetsbare gezondheid. Daarom zijn ze beperkt buiten de deur."

Zo'n twintig vrijwilligers zijn momenteel niet inzetbaar. "Dus zoeken we er heel veel. Het allerbelangrijkste is dat je mensen kan ontvangen. Als je dat thuis kunt, kan je dat hier ook."

Geen kunstkenner

Vrijwilligers hoeven geen kunstkenner te zijn. Het gaat om de beleving van de kunst en het contact met bezoekers is een prettige bijkomstigheid. Directeur Rixten: "Ze kunnen praten met de bezoekers uit Nederland, Duitsland en andere landen en hoe ze de omgeving hier beleven. Dat is ook een belangrijk aspect voor de vrijwilligers."

Anastasia Butyrina. Foto: Omroep Gelderland

Er meldt zich nu mondjesmaat een vrijwilliger aan; een druppel op de gloeiende plaat. "Ons grootste probleem is dat we er opeens zoveel nodig hebben. Maar wij zijn niet de enigen, veel verenigingen zoeken vrijwilligers. De clubs in de culturele sector en sport draaien erop."

'Russische vrijwilligster'

Villa Mondriaan ziet ook graag jonge vrijwilligers komen. "Ik kan mijn hele vriendenclub optrommelen, zo van: hup, kom een een dagje meedraaien... Probleem voor jongeren is dat ze fulltime werken of het zit bij hen niet op de radar staat dat het leuk is om een middag mee te werken."

Een jonge vrijwilligster die de weg naar Villa Mondriaan wél heeft gevonden, komt nota bene uit Rusland. Anastasia Butyrina is bijna twee weken vrijwilligster bij het Winterswijkse museum. "Ik hou van kunst, van Mondriaan en ik vind het heel leuk als andere mensen samen naar kunst kijken", zegt Butyrina, die nu in Winterswijk woont.

Liefde voor de kunst

De entree als vrijwilliger bij Villa Mondriaan is voor de Russische een logische keus. "Kunst is mijn leven en ik ben altijd in de omgeving van kunst", zegt Butyrina, die kaartjes verkoopt en klaarstaat voor bezoekers als zij vragen hebben.

De vrijwilligster ontvangt geen vergoeding voor haar werk. "Maar je krijgt er veel andere dingen voor terug", vertelt Rixten. "Zoals het sociale aspect; samen ergens voor staan, dát is wat mensen hier waarderen."