Topkok Boet maakt culinaire hoogstandjes op de camping

Boet Berendsen van Bistro de Olliemölle in Borculo is één van die koks. Hij laat de campinggasten vandaag zien dat je in een mum van tijd Coq Au Vin met Achterhoekse kip, groenten en wijn op tafel hebt staan.

"Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst de producten kopen", lacht hij. En dat doet Berendsen in de buurt. "We hebben hier zoveel lokale boeren die ontzettend veel mooie producten produceren", legt hij uit.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Eerst een vuurtje

We gaan naar boerderijwinkel Daalwiek in Geesteren. "Ik heb wortelen, aardappelen en champignons nodig."

In een mum van tijd heeft hij de producten bij elkaar geshopt en kunnen we naar de camping. Daar volgt misschien wel het grootste probleem: hoe werkt een skottelbraai? "Ja, ik weet ongeveer hoe het werkt", zegt Berendsen bedenkelijk. Gelukkig is daar de buurvrouw die hem een handje helpt.

Koken met een skottelbraai op de camping. Foto: Omroep Gelderland

Een beetje van dit en een beetje van dat

En dan is het tijd om te laten zien dat je op de camping een culinair gerechtje zo op tafel hebt staan. "We doen eerst wat spekjes in de pak, beetje boter erbij en dan bakken we de kippenpoten aan." De zon schijnt volop, Boet heeft plezier en ook de buren komen langzaam op de heerlijke geur af. "Nu moeten we nog wat groenten toevoegen - wel in stukjes - kruiden en bouillon en dan rest ons niet anders dan te relaxen."

Voor wie zelf het gerecht wilt maken, hier het recept. Foto: Omroep Gelderland

Campinggasten zijn overtuigd

Precies dat willen we op vakantie en dat kan dus ook met dit gerecht. "We willen de mensen die hier verblijven laten zien dat je met producten uit deze streek heerlijk kunt koken." Na een wijntje en een babbeltje is na ongeveer een uurtje stoven het gerecht klaar.

Foto: Omroep Gelderland

"Heerlijk." "Lekker!" De buren zijn overtuigd. Maar of ze zelf ook dit gerecht gaan maken de komende dagen? "Nou, het is volgens mij best makkelijk dus misschien wel", zegt één van hen. Een ander begint te lachen: "Nou, ik denk dat de buurman misschien wel wat over heeft."

Kookboek op de camping

Naast het recept van Boet zijn nog tal van andere recepten bedacht door Achterhoekse koks. Die recepten zijn allemaal te vinden in speciaal receptenboekje. De kookboekjes zijn op iedere Achterhoekse campings te verkrijgen.