Mountainbiker (45) uit Putten zwaargewond door val in Duits park

Een mountainbiker uit Putten is ernstig gewond geraakt in Winterberg. Foto: Pixabay (ter illustratie)

Een 45-jarige man uit Putten is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt in Duitsland. Hij kwam ten val op een mountainbikeparcours in Winterberg, meldt de Duitse politie.

Het ongeval vond even voor 15.00 uur plaats in het zogeheten Bikepark. Dat is een speciaal terrein voor mountainbikers met elf routes, compleet met stoeltjeslift om de heuvel op te gaan.

De Puttenaar fietste over een van de routes, toen hij de controle verloor en viel. Hij is volgens de politie met ernstig letsel opgenomen in het ziekenhuis.

Tweede ongeluk binnen een week

Het was het tweede ongeval in korte tijd in het park, meldt de Westfalenpost. Zondag werd al een Duitse mountainbiker per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.