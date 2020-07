Drugspand in Groesbeek jaar gesloten

Een bedrijfspand in Groesbeek is voor een jaar gesloten nadat er een hennepkwekerij is aangetroffen. Het ging om maar liefst 842 planten, en allerlei goederen die bestemd waren voor de kweek, zoals koolstoffilters en assimilatielampen. Ook was er een illegale stroomaansluiting. Er is niet bekendgemaakt om welk pand het gaat.

Aanzuigende werking

Het is gebruikelijk om panden als deze een tijd te sluiten. De hoop is dat het pand daardoor definitief uit het criminele circuit verdwijnt, en dus ook de aanzuigende werking van een pand als dit op criminele activiteiten. De periode van sluiting kan wisselen, afhankelijk van de situatie. Nu is dus gekozen voor een jaar; een relatief lange periode. Deze beslissing ligt bij de burgemeester, omdat hij verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid.

Veiligheidsgevoel

Burgemeester Slinkman licht toe: ”In onze gemeente treden we hard op tegen de productie van en handel in drugs en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in wijken en dorpen staan daarbij bij mij voorop. Ik roep onze inwoners op om drugsactiviteiten te blijven melden, zodat we samen onze gemeenschap veilig houden.”

Tot 30 juli 2021 is het pand afgesloten, en het is strafbaar om er toch binnen te gaan. Ook het bijbehorende erf moet leeg blijven in die periode .