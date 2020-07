Tien arbeidsmigranten krijgen thuis in Ulft

“Er is een maatschappelijke behoefte aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten”, laat Oude IJsselstreek weten over de reden om mee te werken aan het verzoek. “Het pand is een groot voormalig bedrijfspand, waarin voldoende kamers aanwezig zijn om tien personen op een correcte manier te kunnen huisvesten. Uit een bezoek ter plaatse door team handhaving is geconstateerd dat de huisvesting er netjes uitziet. Er zijn vijf kamers waarin twee personen per kamer kunnen verblijven.” Reden voor het verstrekken van de vergunning was een handhavingsverzoek van buurtbewoners. Dit resulteerde in de aanvraag van een omgevingsvergunning om de situatie, die op dat moment in strijd was met het bestemmingsplan, te legaliseren.



De gemeente laat verder weten dat er nog lokaal beleidskader nodig is voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. “Op dit moment is er alleen een door de gemeente Doetinchem opgesteld document waarin een beleidskader wordt voorgesteld voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in de Achterhoek”, aldus Oude IJsselstreek. “Zolang dit er nog niet is kunnen de ervaringen die met deze tijdelijke vergunning worden opgedaan als input voor het lokale beleid worden gebruikt.”