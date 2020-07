Alle kinderen van Hoenderloo Groep hebben nieuwe plek

Er is een nieuwe plek gevonden voor alle ongeveer 160 kinderen met een complexe zorgvraag, die in de Hoenderloo Groep van zorgorganisatie Pluryn woonden. Dat meldt de gemeente Apeldoorn donderdag in antwoord op vragen van de gemeenteraad.

Vrijwel alle kinderen zijn al verhuisd. Voor een klein groepje kinderen blijft de locatie in Hoenderloo in augustus nog even open, omdat ze wat langer dan voorzien op hun nieuwe onderkomen moeten wachten.

Moeilijk om opvangplaats te vinden

Pluryn kondigde in december aan dat de Hoenderloo Groep met locaties in Deelen en Hoenderloo per 1 augustus zou sluiten. Dat leidde tot een storm aan kritiek, aangezien de kinderen zo'n complexe problematiek hebben dat het heel moeilijk is om andere opvangplaatsen voor hen te vinden. Maar nu is er voor alle kinderen 'een passende en duurzame vervolgplek', schrijft de gemeente.

Een deel van de kinderen kon terug naar huis, heeft Pluryn aan Apeldoorn laten weten. Andere jongeren gaan begeleid wonen of wonen nu in een andere instelling. Een kleine groep kinderen met hechtingsproblematiek verhuist naar jeugdzorgdorp De Glind bij Barneveld. Zij gaan daar in een eigen huis wonen, maar de verbouwing is nog niet helemaal klaar. Daarom brengt deze groep de vakantie door op de locatie Hoenderloo, samen met het personeel dat in De Glind ook voor hen zal zorgen.

Daarnaast blijven enkele kinderen wat langer op Hoenderloo wonen omdat ze pas wat later dan 1 augustus kunnen verhuizen.

Pluryn blijft volgens de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk voor de zorg totdat alle kinderen daadwerkelijk zijn verhuisd. De zorgorganisatie wil de vrijkomende gebouwen daarna verkopen om financiële problemen op te lossen. Apeldoorn wil niet zomaar meewerken aan een bestemmingsplanwijziging voor het groene gebied.

