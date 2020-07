Vanavond lekker aangenaam, morgen boven de 30 graden

In heel Gelderland loopt de temperatuur vrijdag op tot boven de 30 graden. Dat meldt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. Maar voor het zover is, wacht ons donderdag nog een aangename avond.

Donderdag reikt het kwik naar verwachting tot maximaal 26 graden. Er is veel ruimte voor de zon, met hier en daar wel wat sluierbewolking of een stapelwolk.

In de avond is het nog lekker voor een wandeling of verblijf in de achtertuin. In de nacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. De koelte leent zich om nog even wat ramen open te zetten vóór de warmte van vrijdag.

Want dan krijgen we overal in de provincie te maken met temperaturen of 31 of zelfs 32 graden, met een zwakke tot matige wind uit het oosten. Verkoeling in de vorm van een regen- of onweersbui dient zich dan vooralsnog niet aan.

Zaterdag daalt de temperatuur weer wat en kan er wel een bui naar beneden komen.