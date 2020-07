Badr en Rico mogelijk opnieuw in de ring in GelreDome

Er komt een nieuwe confrontatie tussen Badr Hari en Rico Verhoeven in de boksring. En mogelijk is dat gevecht opnieuw in stadion GelreDome, dat meldt De Telegraaf donderdag.

Kickboksorganisatie Glory heeft aangekondigd dat er een nieuw gevecht tussen de twee mannen komt. Vooralsnog staat dat gepland voor december. Het evenement zal ook weer op televisie worden uitgezonden.

Een partij tussen Badr en Rico heeft de voorkeur van iedereen, dit vanwege de commercie. Qua kijkcijfers, kaartverkoop en ambiance zal dat de meeste aandacht trekken.

Volgens De Telegraaf is het nog niet duidelijk of het gevecht in Amsterdam of Arnhem plaatsvindt. Ook is door het coronavirus nog niet duidelijk hoeveel publiek daarbij aanwezig kan zijn.

Eerder in GelreDome

Op zaterdag 21 december van vorig jaar stonden Rico Verhoeven en Badr Hari ook al tegenover elkaar in de ring. Dat gebeurde toen in GelreDome. De uitzending rond het gevecht trok zo'n 3.5 miljoen kijkers. Ook waren er zo'n 25.000 bezoekers aanwezig in het stadion.

Rico won vorig jaar, nadat Badr een blessure opliep.

