Bijzonder: 's avonds met een stoomtrein over de Veluwe

Sinds kort rijden de oude treinen weer over de Veluwe. Vanwege corona moesten ook daar tijdelijk de deuren gesloten blijven. Maar nu mag alles weer open en woensdagavond was dan de eerste avondrit.

Bekijk hier een video over de stoomtrein. Tekst gaat hieronder verder:

Twee keer per dag worden bezoekers rondgereden met de trein. "Zonder mondkapje", vertelt Remco Pollé. Hij is vanavond 'chef Trein': hij moet onder andere zorgen dat de wissels allemaal goed staan. "Mensen moeten vooraf reserveren, krijgen een plek in de wagon en die mogen ze niet verlaten."

Niet te dicht bij elkaar

Voor de avondritten geldt precies hetzelfde. En dat is maar goed ook. "We zitten helemaal vol", zegt Pollé, als twee toeristen hem vragen of er nog een plekje voor hen is. "Helaas, we mogen tegenwoordig de helft van ons normale aantal passagiers vervoeren. We houden om en om de bankjes vrij, zodat mensen niet te dicht bij elkaar zitten."

Het was voor de VSM behoorlijk puzzelen om alle maatregelen door te voeren. "En we zien om ons heen nog meer activiteiten en evenementen wegvallen", vertelt machinist Michel van den Wollenberg gelijk. "Terwijl ondertussen alle campings in de omgeving van Beekbergen stampvol zitten."

Avondritten

Het was voor de stichting reden om iets extra's in het leven te roepen voor toeristen. "We rijden heel soms al wel 's avonds, maar dan is de trein afgehuurd door een groep", legt Van den Wollenberg uit. "We hebben dat nog nooit aan alle reizigers aangeboden. Maar nu doen we dat vijf avonden wél."

"Van mij had het nog wel vaker gemogen", knipoogt Pollé. "Het is prachtig om 's avonds over de Veluwe te rijden; de ondergaande zon verlicht de trein extra mooi en 's avonds is de kans groter dat we een ree weg zien springen." Van den Wollenberg vult aan: "En als de lucht een beetje vochtig is, is de stoomwolk mooier en dikker."

Romantisch avondje uit

Zo'n 200 passagiers genieten van de prachtige avondrit. "Het was mijn idee", zegt een jonge jongen, die met zijn broertje, ouders en opa en oma in de trein zit. "We zijn vorig jaar ook al in de trein geweest, maar nu wilde ik 's avonds kijken."

Zijn moeder was gelijk enthousiast: "Het is ook wel romantisch hè, zo'n avondritje over de Veluwe."

'Lastig eten'

Het ontbreken van een mondkapje biedt voor de reizigers een voordeel, want op de trein is ook catering aanwezig. "Met een mondkapje op eet het wat lastig", lacht Pollé.

Hij draait zich om en zwaait naar Van den Wollenberg, die de trein met veel stoomontwikkeling in beweging zet. De stoomtrein verlaat Beekbergen en rijdt de Veluwe op voor een rit van anderhalf uur.

De Summer Night Express rijdt de komende vier woensdagavonden in augustus over de Veluwe. Wie mee wil, zal van tevoren een kaartje moeten reserveren op de website van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij.