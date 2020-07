Na 7 jaar mogen voetballers weer trainen, maar erg welkom zijn ze niet

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De spelers van Fair Play lachen. Hun club leeft weer. Ze mogen weer voetballen. Maar soepel gaat het niet. Nog voordat er één bal geschoten is, is er een conflict over de kleedkamers op Sportpark Terweijde. En dus verzamelen ze en hun coach Hakim Chatouani maar bij het gebouwtje bij de atletiekbaan.

De velden van Sportpark Terweijde zijn de thuishaven van C.V.V. Vriendenschaar. En die club verzet zich tegen de komst van Fair Play, en heeft zelfs een kort geding aangespannen.

Verbod

Voor de training heeft C.V.V. Vriendenschaar ook een e-mail gestuurd met 'afspraken'. De kleedkamers mogen niet gebruikt worden. "Bij overtreding van dit verbod wordt een boete opgelegd van 500 euro per overtreding." Bij aankomst troffen de leden van Fair Play ook de afvalcontainer voor de ingang van het sportpark geparkeerd.

Fair Play-bestuurslid Mohamed Fanoui erkent dat het wel een soap lijkt. "Maar voor ons is het allerbelangrijkste dat we weer kunnen voetballen. En dat er weer leven komt in onze vereniging. Wij staan altijd open om mee te denken en om samen te werken met iedereen."

Hoe zit het?

De voetbalvelden op Sportpark Terweijde zijn van de gemeente Culemborg. De kleedkamers en de tribune zijn van C.V.V. Vriendenschaar. De komst van Fair Play zorgt dus voor wrevel. Het is de erfenis van een jarenlange soap met in de hoofdrol de gemeente Culemborg en Fair Play.

Belofte

Fair Play, een club met veel leden van Marokkaanse afkomst, heeft zijn wortels in de wijk Terweijde. De club (opgericht in 1998) speelde in de beginjaren ook daar op het sportpark vlak naast C.V.V. Vriendenschaar, maar moest wijken voor de nieuwe atletiekbaan. De gemeente deed de beloofde dat Fair Play na de herindeling van Sportpark Terweijde weer mocht terugkeren. Maar die belofte werd niet nagekomen.

In 2013 komt Fair Play in de knel. De gemeente besluit huizen te bouwen op Sportpark Sprokkelenburg waar Fair Play tijdelijk is neergestreken. Er is geen goed alternatief voor de club. De KNVB zet vervolgens alle teams van Fair Play uit de competitie, omdat de club geen meer velden heeft.

Daarna bestaat Fair Play zeven jaar lang alleen op papier. Maar onder aanvoering van voorzitter Machid el Boustati blijft de club wel bestaan.

Vernietigend rapport

Dit voorjaar komt er een nieuw hoofdstuk in de soap. Uit onderzoek van een extern bureau in opdracht van gemeenteraad en het college blijkt dat Fair Play door de gemeente structureel is tegengewerkt. Na het vernietigende rapport krijgt Fair Play een genoegdoening van 28.000 euro en mag het terugkeren naar Sportpark Terweijde.

Historisch moment

En zo lopen de voetballer van Fair Play hun eerste rondjes tijdens de eerste training in zeven jaar. "Het was genieten", zegt trainer Hakim Chatouani (zelf ex-speler) na afloop. Afsluitend wordt er een teamfoto gemaakt. "Dit is een historisch moment jongens. Fair Play is back!", roept de assistent-trainer. Er klinkt gejuich.

Zie ook: Soap rond Fair Play gaat door: voetbalclub Vriendenschaar naar de rechter