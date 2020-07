DRU trots op theaterprogramma met Youp

“Aanvankelijk was de vraag of mensen überhaupt zouden komen, maar dat behoeft geen twijfel, de mensen willen weer”, zegt directeur Juliëtte Hofman van het DRU Industriepark, die aangeeft dat er de afgelopen week verschillende uitverkochte voorstellingen plaatsvonden in het theater.

Het programma voor komend seizoen kent lokale artiesten, maar meest in het oog springende naam is Youp van ’t Hek. “Hij vindt het een fantastische plek”, zegt Hofman, die aangeeft dat de cabaretier in 2009 het eerste optreden verzorgde in het pas geopende theater. “Hij was meteen verkocht. Door de locatie, maar ook door de vriendelijkheid van Achterhoekers. Wij zijn blij dat hij met plezier terugkomt. Daar zijn we hartstikke blij mee, zeker in deze tijd.”



Naast de inmiddels uitverkochte try-out van de oudejaarsconference van Van ’t Hek, treden onder meer de Firma Weijland en Irene van der Aart op in het najaarsprogramma. Per voorstelling zijn in verband met de coronamaatregelen maximaal honderd bezoekers welkom. “Daar hebben we mee te kampen”, legt Hofman uit, die aangeeft dat de inkomsten door de lage bezettingsgraad een stuk minder zijn dan normaal: “We proberen het programma kostendekkend te maken, maar we houden dit geen jaren vol.”