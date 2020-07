'Uitgestorven' vis zwemt weer door onze provincie

Lang werd gedacht dat de elft voorgoed verdwenen was uit Nederland. Alle inspanningen om de bijzondere vissoort terug te krijgen hebben echter gewerkt: onderzoekers troffen onlangs twee exemplaren aan in de buurt van Rotterdam. En wat blijkt? De elft is ook te vinden in Gelderland. Op doortocht dan.

De elft heeft veel weg van de haring, maar is wel een stukje groter. "Een centimeter of 60, 70. Het is eigenlijk een megaharing", legt Martijn Schiphouwer van kenniscentrum RAVON uit Nijmegen. "Maar waar een haring in zee zwemt, plant de elft zich voort op zoet water."

En daar zit 'm de crux. Want hoewel de vissoort Gelderland niet primair gebruikt als leefgebied, speelt onze provincie wel een voorname rol in het ontwikkelingsproces. De vissen zwemmen vanuit Duitsland over de Rijn via Gelderland naar de Noordzee of de Waddenzee en planten zich onderweg voort.

De kleintjes groeien vervolgens op in zee en zwemmen daarna terug naar Straatsburg en zelfs Bazel. Op de weg terug komen de ouders en de kleintjes weer door onze provincie. Zo wordt Gelderland tweemaal als 'snelweg' gebruikt.

Nog maar één populatie elften

Twintig jaar geleden was er in heel Europa nog maar één populatie elften, in de Gironde bij Bordeaux. Onderzoekers brachten eitjes uit die populatie in een groot internationaal project over naar Duitsland, in de hoop dat de vissen zich van daaruit verder over Europa zouden verspreiden. En dat heeft gewerkt.

"Dit betekent dat de vissen kunnen overleven, dat is positief", zegt Schiphouwer. "En dat de elft zich voortplant na de herintroductie. Er komen namelijk weer nieuwe jonge elftjes de Rijn opzetten. De kwaliteit en de doortrekbaarheid van de rivier is beter op orde. En hopelijk ook de habitat, het leefgebied waar ze moeten paaien."

Irene ten Voorde sprak op Radio Gelderland met Martijn Schiphouwer: