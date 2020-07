Henriëtte maakt al 28 jaar kinderen blij

Henriëtte Verhoeven ging als kind al met mee met Stichting Jeugdland in Arnhem. “Met de bus, paspoort mee, en dan met allemaal vriendjes en vriendinnetjes naar leuke activiteiten toe.” Nu is ze de coördinator van de stichting die al sinds 1971 vakantieactiviteiten organiseert voor basisschoolleerlingen in Arnhem.

Organiseren doe ik eigenlijk al mijn hele leven. "Tennistoernooitjes, judotoernooitjes, fietswedstrijden, ik heb het allemaal gedaan. Ik ben ook lange tijd betrokken geweest bij een voetbalvereniging en ook daar organiseerde ik van alles."

Verslaggever Martijn de Graaf sprak met Henriëtte Verhoeven. De tekst gaat verder onder het fragment:

En dus is het niet gek dat Henriëtte nu de enige betaalde kracht van de stichting is. "Ze zochten 28 jaar geleden iemand die affiniteit had met financiën en van organiseren hield. Ik solliciteerde en een uur later had ik de baan."

Extra druk door coronacrisis

Dat organiseren zit de geboren Arnhemse in het bloed. Vandaag was het weer raak. Dit keer op de Geitenkamp. Een tiental kinderen krijgt een cursus graffitispuiten. "Ik vind het heel leuk om mensen blij te maken. Dat doe ik op deze manier. We geven kinderen die niet op vakantie zijn een leuke tijdsbesteding. Het leert je creatief te worden. Vaak moet je toch met weinig financiële middelen aan de slag. Dat vergt veel improvisatie en dat maakt het ook wel weer erg leuk."

Verhoeven merkt dat de coronacrisis bij haar voor extra drukte zorgt. “Zeker in de eerste weken van de vakantie was het een stuk drukker. Nu merk je dat toch wel wat mensen weggaan en daardoor wordt het wat minder. Maar alsnog is het drukker dan normaal.”

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.