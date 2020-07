Hoogleraar roept op: bescherm ook je ogen tegen zon

Dat je je regelmatig moet insmeren en tussen 12.00 en 15.00 uur beter niet in de volle zon kunt zijn, dat weten veel mensen wel. Dat je diezelfde voorzichtigheid in acht moet nemen voor je ogen, wordt echter nog wel eens vergeten. Dat zegt Carel Hoyng, hoogleraar Oogheelkunde aan het Radboudumc.

Dure of goedkope zonnebril?

De ogen worden zwaar belast als de zon fel schijnt, zegt Hoyng. Een zonnebril is dan ook niet slechts een zomerse accessoire, maar een middel om het je ogen daadwerkelijk aangenamer te maken. "Het filtert een heleboel van die schadelijke uv-straling. Daarvoor hoef je echt geen dure bril aan te schaffen. Vrijwel alle zonnebrillen die in Nederland verkocht worden, hebben een goede uv-filter."

Ook ouders met (jonge) kinderen doen er volgens Hoyng verstandig aan hun kroost een zonnebril op te zetten. "We zien in Nepal, waar mensen hoog in de bergen wonen en dus veel worden blootgesteld aan uv-straling, dat mensen daar op hun veertigste al staar ontwikkelen. Dat komt doordat mensen daar op jongere leeftijd gewoon niet goed beschermd worden tegen de zon."

Het is volgens de hoogleraar niet zo dat je acuut oogproblemen krijgt als je geen zonnebril draagt. "Maar op latere leeftijd heb je daardoor wel meer kans op aandoeningen aan het oog." Dus, zegt de kenner: smeer je kids niet alleen goed in, maar zet ze ook een zonnebril op als ze in de volle zon aan het spelen zijn.

Geen blauwe glazen

Het maakt niet zo veel uit of je een peperdure merkbril koopt, of juist een simpel brilletje van de drogisterij. Wel wordt het afgeraden een zonnebril op te zetten met blauwe glazen. "Jaren geleden had je Bono van U2, die dan stond afgebeeld met zo'n bril op zijn neus. Het ziet er misschien hip uit, maar het is heel slecht voor je ogen. Dat blauwe licht komt namelijk heel dicht in de buurt van uv-straling. Dat licht beschadigt gevoelige onderdelen van het oog. Niet doen dus!", zegt Hoyng.

