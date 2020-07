Eindelijk weer terug naar kantoor, na maandenlang thuiswerken

Het koffiepraatje met die ene collega waar je niet standaard mee videobelt, even dat sociale praatje, dát is voor veel mensen toch wel weer fijn na vier maanden thuiswerken.

Werken onder voorwaarden

Deze weken gaat her en der toch het licht in de kantoorruimtes weer aan. Zo heeft de Nijmeegse chipfabrikant NXP een ‘Return To Office’ programma waarin ze geleidelijk mensen terug laten komen naar het werk.

Bekijk hier een video over thuis/kantoorwerken. Tekst gaat hieronder verder:

Bij netbeheerder Alliander mag je weer op kantoor in Arnhem of Duiven samenkomen en medewerkers van het Kadaster kunnen naar Apeldoorn, mits zij zo min mogelijk gebruikmaken van het openbaar vervoer. De Radboud Universiteit laat haar medewerkers nog even wachten tot 1 september.

Thuiswerken is een blijvertje

De bedrijven onderzoeken momenteel de toekomst van thuiswerken ná corona. De verwachting is dat het een blijvertje is, ook na de crisis, zegt bijvoorbeeld ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in Nijmegen.

“Wij verwachten dat een groot deel van de medewerkers 2-3 dagen thuis blijft werken”, aldus Frits Smedts, directeur Facilitaire Diensten bij Royal Haskoning.

Voor- en nadelen

“De medewerker kan zelf zijn tijd indelen, staat niet meer vast in het verkeer om naar kantoor te gaan en kan zich vaak beter concentreren omdat hij/zij niet wordt afgeleid door collega’s”, somt hij de voordelen op.

Maar er zijn ook nadelen: “Dat wordt dan veroorzaakt door bijvoorbeeld de aanwezigheid van kleine kinderen, het ontbreken van fysieke ruimte, de behoefte aan samenwerking met collega’s of klanten.”

Tekst gaat door onder de foto:

Monique sanders moet weer wennen op kantoor

Schoenen niet vergeten

Ingenieur Monique Sanders is vandaag voor het eerst in 4 maanden tijd weer op kantoor en dat is wennen: "Je moet erom denken dat je niet op slippers naar je werk gaat, maar je schoenen pakt", grapt zij.

Thuiswerken is haar goed bevallen. Toch wil zij graag regelmatig op kantoor werken "In mijn vakgebied overleg je veel met elkaar, dat kan via Skype, Teams of de telefoon, maar het is toch anders als je elkaar ziet. Dan leg je ontwerpen op tafel en bespreek je die. Je ziet ook hoe anderen reageren"

Minder kantoorruimte

Als meer mensen thuiswerken, is uiteindelijk minder kantoorruimte nodig. Die ruimte gebruiken bedrijven nu om de 1,5-meter-omgeving te creëren. Smedts: “Op de lange termijn verwachten we een verandering in de verhouding tussen de verschillende soorten werkplekken. De focus zal meer op het ontmoeten van klanten of collega’s komen te liggen.”

Of leegstand (al jaren een probleem in veel gemeenten) hierdoor opnieuw stijgt, is de vraag. Smedts: “Voor de korte termijn verwacht ik niet dat wij kantoren zullen afstoten. Het zou wel kunnen dat we op een aantal kantoren teruggaan in het aantal vierkante meters, maar dat zal de tijd uitwijzen.”