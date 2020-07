Afrika Museum staakt reclamecampagne na storm van kritiek

Het gaat om een campagne waarin een witte man en vrouw te zien zijn. Over een vrolijk muziekje zegt een voice-over: "Leuk samen een dagje Ghana. Lekker ver weg in eigen land."

Op het terrein van het museum in Berg en Dal zijn Afrikaanse huisjes nagebouwd. Je kunt dus op je fiets in eigen land 'naar Ghana', zo is het idee. Maar de kust van Ghana was lang een stukje Nederland waar nietsontziende slavenhandelaren de dienst uitmaakten.

Bekijk beelden van de campagne. De tekst gaat eronder verder.

Tienduizenden slaven

Richard Kofi - een voormalig tentoonstellingsmaker van het museum - plaatste het ongenoegen dat hij en anderen voelen over de campagne op zijn Instagram-pagina. Uit de vele reacties blijkt dat de campagne door een grote groep mensen als kwetsend wordt ervaren.

De Nederlandse Goudkust in het huidige Ghana was een kolonie tussen 1598 en 1872. Daarna werd het Nederlandse bezit voor 47.000 gulden verkocht aan de Britten. Nederland verkocht en verscheepte er tienduizenden slaven. Het Afrika Museum bezit waardevolle kunstschatten uit landen als Ghana. De laconieke houding ten opzichte van de complexe onderlinge verbonden geschiedenis schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

Kofi stelt dat het museum in Berg en Dal dat beter zou moeten aanvoelen. Helemaal in de huidige tijdsgeest past het niet om een 'ridiculicerende' campagne te lanceren. "Je kunt niet zo omgaan met de complexiteit van de identiteit en het culturele kapitaal van een continent. Juist met alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren en alle tentoonstellingen die ze hebben gemaakt, zouden ze beter moeten weten. Een klap in het gezicht van iedereen die tijd, geld en energie heeft gestoken in dat museum."

Volgens Kofi heeft de zwarte gemeenschap in Nederland de handen nu van het Afrika Museum afgetrokken.

Excuses

Het museum vindt inmiddels zelf ook dat het uit de bocht is gevlogen door een grappig bedoelde campagne van een reclamebureau te omarmen. "We hebben besloten om de zomercampagne van het Afrikamuseum stop te zetten en alle uitingen zo spoedig mogelijk terug te halen. Jullie terechte reacties hebben ons doen inzien dat we niet de juiste keuzes hebben gemaakt. Excuses aan iedereen die onze uitingen als kwetsend hebben ervaren. We gaan onze werkwijze omtrent het tot stand komen van marketingcampagnes aanpassen", schrijft het museum op Instagram.

Het museum wil het desgevraagd voorlopig bij die reactie laten.

Uit de reacties op de campagne blijkt dat het om meer dan de campagne alleen gaat. Het museum wordt algeheel als 'te wit' ervaren. Afrika wordt nog te veel bezien vanuit een wit perspectief en bij het museum werken volgens de critici te weinig mensen met een Afrikaanse achtergrond. Juist een museum over een continent als Afrika zou veel bewuster bezig moeten zijn om zaken als diversiteit en inclusie te verankeren in het dna van de organisatie, klinkt het.