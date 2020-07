Wens Montferland komt uit met opening ontbrekende schakel

“We zijn begonnen met een stippellijn op een kaart in 1975”, zegt wethouder Oscar van Leeuwen van Montferland. “Uiteindelijk zijn we blij dat de route nu tot stand is gekomen.” Volgens hem zijn er veel partijen die profiteren van het nieuwe gedeelte van de N316: “Het doorgaande verkeer gaat niet meer door de kernen Azewijn, Lengel, Zeddam en ’s-Heerenberg”, aldus Van Leeuwen, die het ziet als een goede, efficiënte route. “Voor het regionale verkeer is het heel belangrijk dat ze snel door kunnen. Ik denk een erg belangrijke schakel.” Het eindresultaat stemt ook bouwbedrijf BAM tot tevredenheid: “Ik vind de weg er als een biljartlaken bij liggen, zo strak is het gerealiseerd”, aldus uitvoerder Robbert Janssen.



Bij de aanleg, in opdracht van de provincie, is rekening gehouden met omliggende natuur. Het uitrollen van een vleermuisscherm was begin 2019 het startsein van de werkzaamheden. Ook zijn wildspiegels geplaatst en zijn pinnen aangebracht op reflectoren om aanrijdingen met buizerds te voorkomen. “Het is een gebied waar veel flora en fauna is”, weet Van Leeuwen. “Dus daar is zeker rekening mee gehouden. Het zal in de toekomst blijken of dat goed is gegaan. Natuurlijk is de ontbrekende schakel ook belangrijk voor het Bergherbos, omdat we verder van het bos afkomen.”



Verbinding met Duitse haven

Met de aanleg van de ontbrekende schakel is het infrastructurele wensenlijstje van Montferland nog niet volledig afgevinkt. Zo hoopt Van Leeuwen dat landbouwverkeer in de toekomst geweerd kan worden op de weg tussen Zeddam en Doetinchem. Maar belangrijker is in zijn ogen het verbinden van de Meilandsedijk met de aansluiting bij de Duitse snelweg A3 bij Netterden. “Dan krijg je helemaal een mooie doorgaande route van bijna Zutphen tot aan Emmerich”, vindt de wethouder. “De provincie kijkt nu nog naar onze wensen om DocksNLD uit te breiden. Afhankelijk daarvan is het reëel om wel of niet een weg aan te leggen.”