Arnhem wil besparen op welzijnswerk

Welzijnswerk betekent in dit geval alle voorzieningen die bijdragen aan een 'sterke sociale basis' en door de gemeente worden bekostigd. Dat is een breed begrip waar onder meer de sociale wijkteams, sportverenigingen, zorgaanbieders, huisartsen, scholen en culturele instellingen onder vallen. Alles met als doel dat mensen goed samen kunnen leven en meedoen in de maatschappij. Daarbij kun je denken aan ontmoetingsplekken of preventief jongerenwerk.

Functies combineren

In het voorstel wordt gesproken over slimme combinaties van functies en voorzieningen om de besparing mogelijk te maken. Het werk zou meer dan nu vanuit de 'behoeften in de wijken' moeten komen. Er moet meer ingezet worden op preventie, waar de komende drie jaar eenmalig 200.000 euro per jaar voor wordt uitgetrokken. Daarmee moet gebruik van zwaardere zorgvormen worden voorkomen.

"Niet heel concreet", vindt CDA-fractievoorzitter Klaartje van Dillen de plannen. "Zo kun je geen afspraken maken met het werkveld."

'Genoeg andere uitdagingen'

Goed welzijnswerk moet wat Mattijs Loor (D66) betreft voorop staan. "Een eventuele besparing komt op de tweede plaats." Dat kan volgens hem alleen als het aansluit bij zorg, onderwijs, vrijwilligersinitiatieven en het veiligheidsbeleid. "Als we daarmee op termijn kosten besparen is dat mooi meegenomen, want er zijn genoeg andere uitdagingen waar we het geld voor kunnen gebruiken."

'Rechtse hakblok'

"Precies wat je van dit knetterrechtse college mag verwachten", meent SP-voorman Gerrie Elfrink. "Hier wordt gewoon wéér een bezuiniging op mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben voorgesteld." Volgens hem zien Arnhemmers na 'ongekende bezuinigingen' op zorg voor ouderen en kinderen nu ook welzijn op het 'rechtse hakblok' liggen. "Het verhullende taalgebruik vol mooie en vage woorden verandert daar niets aan."

Het college wil na de zomer in gesprek met de gemeenteraad over de plannen. Die moeten vanaf volgend jaar 200.000 euro opleveren, oplopend tot ruim een half miljoen euro. Het totale budget bedraagt rond de 13 miljoen euro per jaar, becijfert de gemeente.

