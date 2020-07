Verzet tegen mogelijk bedrijventerrein Tuunterveld in Winterswijk groeit

Het verzet tegen een mogelijk industrieterrein Tuunterveld in Winterswijk groeit. Na de direct omwonenden komen nu ook bewoners van de Spreeuwstraat in het geweer tegen de plannen van het college van B en W.

De initiatiefnemers roepen inwoners van omliggende straten op zich aan te sluiten bij de groep 'Tegen industrieterrein op het Tuunterveld'. De Spreeuwstraat komt uit op de Dennendijk, tegenover het Tuunterveld, aan de kant 'van het dorp' van de Rondweg West.

Drie bewoners van het zogenaamde Spreeuwstraatpleintje hebben het initiatief genomen voor de oprichting van de nieuwe actiegroep.

Draagvlak creëren

De oprichting van de nieuwe actiegroep is in eerste instantie bedoeld om draagvlak te creëren voor een eventueel protest tegen de plannen voor een bedrijventerrein aan de overkant van de Rondweg West.

Het college van Winterswijk is van zins om het Tuunterveld, gelegen in de driehoek Rondweg West, Sibbinkweg en Mentinkweg, te benutten voor een nieuw bedrijventerrein. Het 22 hectare grote gebied wordt gemarkeerd door weilanden waar momenteel maïs wordt verbouwd en het buitengebied ter plekke geldt als de poort naar het Rommelgebergte.

De bewoners van de Spreeuwstraat vrezen bijvoorbeeld voor het dagelijkse rondje met de hond een wandelgebied verloren te zien gaan. Bewoners van de Dennendijk hebben bovendien direct zicht op het mogelijke industrieterrein.

Rekenfouten

Onderzoeksbureau BRO heeft in opdracht van de gemeente dertien mogelijke locaties beoordeeld en als nummer 1 kwam het Elinksveld aan de Kottenseweg uit de bus. Maar die locatie is 5 hectare groot en dat is te weinig in de ogen van het college. Daarop kwam nummer 2 in beeld, het Tuunterveld.

Aanwonenden van de Sibbinkweg hebben inmiddels gaten geschoten in het rapport van BRO, waarop wethouder Inge Klein Gunnewiek het bureau heeft verzocht met een nieuwe beoordeling te komen. Er zijn rekenfouten gemaakt en er is sprake van verkeerde aannames. "Daarom maken we nu eerst een pas op de plaats", verklaarde de wethouder onlangs.

'Hoe meer hoe beter'

De initiatiefnemers hebben brieven bezorgd bij de bewoners van de Spreeuwstraat vanaf nummer 129, Lijsterstraat en Dennendijk. Ook wordt opgeroepen familie of kennissen in de woonwijken Alma en Hazelder te vragen zich bij de actie aan te sluiten. 'Hoe meer tegenstanders hoe beter', zo valt in de brief te lezen.

Van een handtekeningenactie is nog geen sprake. Het gaat de initiatiefnemers er nu nog om dat tegenstanders van een industrieterrein op het Tuunterveld zich aansluiten en op de hoogte willen blijven van de actuele ontwikkelingen.

